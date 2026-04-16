Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 16 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 17 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Elena Recha Jimenez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Arsenio Camacho Paños
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Luisa Lopez Garzon
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafael González Durán
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el cementerio de San Rafael.
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