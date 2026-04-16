La expareja de Tulia pasa a disposición judicial por el asesinato en la Fuensanta de Córdoba

La expareja sentimental de Tulia, la mujer presuntamente asesinada el lunes pasado en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, ha sido puesto a disposición judicial pasadas las 8.35 horas de este jueves. Conducido por dos agentes en un coche de la Policía Nacional, ha accedido a la Ciudad de la Justicia a través de la cochera localizada en la calle Cantábrico.

En torno a las 9.15 horas, han llegado los hijos y la hermana de la fallecida al juzgado de Guardia. "Nosotros venimos a luchar por los derechos de mi hermana", ha afirmado la hermana de Tulia al ser recibida por Laura Fernández, la coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) en Córdoba.

La Policía Nacional ha agotado las 72 horas que fija la ley como tiempo máximo para que el detenido sea escuchado por la jueza. En concreto, la causa ha recaído en la plaza 2 de Violencia sobre la Mujer de Córdoba, que investigará lo ocurrido tras recibir el atestado policial.

El detenido por el crimen machista de la Fuensanta llega a la Ciudad de la Justicia, hoy jueves. / A. J. González

El presunto autor del asesinato se negó a declarar

Cabe recordar que el sábado pasado, cuando este individuo ya fue detenido por un presunto maltrato a su expareja, se negó a declarar ante la jueza de Instrucción número 6 de Córdoba, que se hallaba en funciones de guardia. Este lunes debía comparecer en un juicio rápido que iba a celebrar Violencia sobre la Mujer por estos hechos, pero antes de asistir, presuntamente, perpetró una agresión mortal contra Tulia.

Atacada con un cuchillo en el rellano

Fuentes de la investigación señalan a Diario CÓRDOBA que la víctima murió tras ser atacada con un arma blanca larga, tipo cuchillo, en el rellano del edificio donde residía en torno a las 9.00 horas del lunes. Para ello, su presunto agresor habría quebrantado la orden de alejamiento que le impusieron el sábado.

La víctima, de 64 años de edad y de nacionalidad colombiana, y el presunto agresor, de 65 años y español, residían en el mismo edificio, en el número 1 del pasaje Virgen de Luna. Por ello, la Policía Nacional trasladó a este individuo el sábado pasado al domicilio de un familiar y más tarde comprobó que se encontraba allí. También ofreció a la fallecida acompañamiento policial al juicio, pero ella lo declinó según ha informado la Subdelegación del Gobierno.