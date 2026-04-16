La EMA realiza un simulacro de incendio forestal en la urbanización de Santo Domingo en Córdoba

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha celebrado este jueves un simulacro de incendio forestal en la urbanización de Santo Domingo, en Córdoba, para probar los procedimientos de intervención en la extinción de incendios forestales, así como la protección de las personas y las infraestructuras.

El ejercicio tiene como objetivo comprobar la operatividad del Plan Infoca ante un incendio forestal con afectación a la población e infraestructuras en zona de interfaz urbano-forestal, es decir, el área donde las viviendas y construcciones se mezclan con zonas forestales o vegetación natural. Estas zonas presentan un alto riesgo de incendios forestales, ya que la vegetación combustible puede propagar el fuego hacia las edificaciones. Por ello, el simulacro se ha desarrollado en el entorno de la urbanización de Santo Domingo, donde además se encuentran algunos cortijos y una granja escuela frecuentada por escolares.

Puesto de mando avanzado en la urbanización Santo Domingo. / CÓRDOBA

Un total de 45 efectivos han participado en este ejercicio, cuyo objetivo es comprobar la eficacia del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), tal y como se haría en una situación real. En este caso, el simulacro ha conllevado la activación de la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca. Esta fase se refiere a emergencias que pueden controlarsmediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o con apoyos puntuales cuya movilización no requiera una coordinación específica por parte de los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre otros objetivos, se han ensayado los procedimientos de activación del Plan y la movilización de operativos y organismos; el correcto funcionamiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA); las comunicaciones internas mediante la Red de Emergencias de Andalucía (REJA); y la adecuación de las medidas adoptadas a las condiciones del terreno y a los tiempos de respuesta. También se han verificado los sistemas de aviso a la población.

Desarrollo del simulacro

El simulacro ha comenzado a las 11.00 horas con la atención de varias llamadas al 112 alertando de un posible incendio por la propagación del fuego desde una barbacoa en una zona cercana al hotel Los Abetos. A continuación, se han movilizado, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en la zona, los medios de extinción y se han atendido las distintas situaciones recreadas para preparar la respuesta ante una emergencia real: un accidente de tráfico entre un coche y una moto; un autobús de pasajeros atascado en la zona; la solicitud de ayuda de los monitores de un campamento en el que hay 50 niños atrapados; un restaurante con 50 personas que no pueden salir; y la evacuación de animales.

Durante el ejercicio, se ha solicitado el cambio del Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por posible afección a la población de la urbanización de Santo Domingo.

Desde el PMA instalado en la zona, se ha realizado el seguimiento de la emergencia y se han delimitado las zonas de actuación: intervención, socorro, base y alerta. Tras las tareas de extinción y el paso a situación operativa 0 del Plan Infoca, se ha dado por finalizado el simulacro a las 13.00 horas.

Operativos intervinientes

En el ejercicio han participado un total de 45 intervinientes y más de 20 observadores, efectivos de varios organismos: la Agencia de Emergencias de Andalucía (112, Infoca y Servicio de Protección Civil), el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), la Guardia Civil, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local, el servicio de extinción del Ayuntamiento, la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, los Bomberos de la Diputación, la Policía Nacional y Cruz Roja.

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Una vez finalizado el simulacro, en torno a las 13:00 horas, se han llevado a cabo reuniones de evaluación y valoración con el fin de extraer conclusiones y elaborar análisis que permitan la mejora continua de los procedimientos de actuación, para ofrecer una respuesta óptima y eficaz a la ciudadanía en caso de emergencia real.