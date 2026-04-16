Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: "Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado"

El propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, es gerente de la empresa Dreamworld Star SL, una de las siete entidades que ha renunciado a montar caseta este año en la Feria de Córdoba. Este ha sido el primer año que lo solicitaba y, según ha explicado, la renuncia se debe a que "no nos gustaba la zona en la calle Cristo de los Faroles, al final de la feria". Esta es la calle que se ha quedado prácticamente vacía y que solo ocupará La Sacristía, de la Asociación Coso de los Tejares, una novedad este año que ocupará 700 metros.

Amil, por su parte, considera que "allí llega muy poca gente, solo quedan los que van a la Feria a pelearse", explica en tono de broma; "queríamos una zona integrada con el resto de las casetas, pero no ha podido ser". La caseta en cuestión se iba a llamar Brutus, "Íbamos a montarla con Cervezas Alambra, una caseta joven, pero con comida y bebida", ha explicado el empresario, que no descarta volver a intentarlo el año que viene otra vez.