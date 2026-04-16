Feria de Mayo en Córdoba
Dreamworld Star SL renuncia a montar caseta: "Íbamos a montar 'Brutus' con Cervezas Alhambra, pero no nos gustó el sitio asignado"
El propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia había solicitado un espacio para montar caseta este año
El propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, es gerente de la empresa Dreamworld Star SL, una de las siete entidades que ha renunciado a montar caseta este año en la Feria de Córdoba. Este ha sido el primer año que lo solicitaba y, según ha explicado, la renuncia se debe a que "no nos gustaba la zona en la calle Cristo de los Faroles, al final de la feria". Esta es la calle que se ha quedado prácticamente vacía y que solo ocupará La Sacristía, de la Asociación Coso de los Tejares, una novedad este año que ocupará 700 metros.
Amil, por su parte, considera que "allí llega muy poca gente, solo quedan los que van a la Feria a pelearse", explica en tono de broma; "queríamos una zona integrada con el resto de las casetas, pero no ha podido ser". La caseta en cuestión se iba a llamar Brutus, "Íbamos a montarla con Cervezas Alambra, una caseta joven, pero con comida y bebida", ha explicado el empresario, que no descarta volver a intentarlo el año que viene otra vez.
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
- Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus