MAYO FESTIVO
Córdoba se prepara para la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: novedades, fechas, horario y bodegas participantes
El prólogo del Mayo festivo trae importantes cambios con el fin de evitar colas y que el tránsito de los asistentes sea más fluido en pro del disfrute
Comienza la cuenta atrás para la fiesta favorita de muchos cordobeses amantes el vino y que, aunque es prólogo, para muchos supone ya por su arraigo la apertura del Mayo Festivo en el mes de abril. Eso sí, algunos días después de la Romería de Santo Domingo. La Cata del Vino Montilla-Moriles vuelve a celebrarse en un lugar privilegiado de Córdoba del 23 al 26 de abril y el evento llega a su 40ª edición con importantes novedades. La cita sigue poniendo el foco en el tardeo y tiene este año el objetivo de evitar colas y hacer que el disfrute de cordobeses y visitantes sea más fluido.
Además, tras 40 años de trayectoria el evento pretende ser un lugar de paso más para los turistas que llegan a Córdoba en estas fechas y una oportunidad para difundir los vinos de la DO Montilla-Moriles entre el visitante foráneo, en concreto.
Ubicación
Así, la Cata del Vino Montilla-Moriles repite ubicación y por segundo año consecutivo se celebrará en la avenida del Alcázar, uno de los epicentros turísticos de la ciudad.
Una de las principales novedades de este año es que no habrá que adquirir ticket, ni para acceder al recinto y ni para disfrutar de las degustaciones. Permite la difusión de los vinos de la DO Montilla-Moriles entre los turistas extranjeros. Será, por tanto, un evento abierto a todo el público al que se puede acceder sin necesidad de consumir. Otra novedad es que la edición número 40 de la Cata del Vino Montilla-Moriles es su homenaje a todo el pueblo de Adamuz por su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario.
¿Cómo se pueden adquirir los vinos?
En esta edición, los visitantes pueden adquirir los vinos, por copa o botella, directamente en cada uno de los expositores, y pagarlo con tarjeta o en efectivo. La compra mínima se fija en tres euros y cada bodega establece unos precios para las copas o botellas. Lo que sí está estipulado es el precio de la copa o cata que este año será de dos euros. Estos catavinos tienen grabada una dedicatoria al pueblo de Adamuz, a quien va dedicada este año la Cata, por su esfuerzo durante la tragedia ferroviaria.
Bodegas y restaurantes participantes
La Cata de este año vuelve a registrar un descenso en el número de participantes. Habrá 10 bodegas en la edición de este año, junto con cinco restaurantes, frente a las 14 que estuvieron presentes el año pasado. Siete de las bodegas participantes son de Montilla y las tres restantes están ubicadas en Aguilar de la Frontera, Montalbán y Montemayor.
Las bodegas participantes son:
- Pérez Barquero
- Cooperativa La Unión
- Rockera Cabriñana
- Cooperativa Vitícola Local
- Navarro & Pilgrim
- Lagar Blanco
- Bodegas Del Pino
- Alvear
- Cooperativa La Aurora
- San Acacio y Asunción
Los restaurantes participantes son:
- La Lonja del Marisco
- Asador Río Grande
- Taberna La Montillana
- Misa de 12
- La Taberna del Río
Horario
La Cata Montilla-Moriles seguirá siendo un encuentro para el tardeo. El horario se ha fijado de 12.00 del mediodía a 20.00 horas de forma ininterrumpida, pero como en las últimas ediciones ya no habrá opción de copear por la noche, evitando así fomentar el botellón.
Actividades complementarias y catas dirigidas
Durante el trascurso de la Cata del Vino el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles organiza varias actividades complementarias y catas dirigidas con el fin de difundir los valores de la DO cordobesa, poner en valor la tradición vitivinícola y diferentes aspectos técnicos.
- Inauguración de la exposición fotográfica 'Enoturismo a través de la fotografía', de José María Garrido Mármol: el 23 abril de 12:00 a 13:00
- Acto de reconocimiento al pueblo de Adamuz: 23 abril de 12:30 a 13:00
- Cata dirigida de Bodegas Alvear: 23 abril de 13:00 a 14:00
- Cata dirigida de Cooperativa La Unión: 23 abril a las 14:00 a 15:00
- Cata dirigida de la Asociación Protocolo y Relaciones Públicas: 23 abril de 20:00 a 21:00
- Cata dirigida de Bodegas Grupo Pérez Barquero: 24 abril de 12:00 a 13:00
- Cata dirigida de Bodegas Lagar Blanco: 24 abril de 13:00 a 14:00
- Cata dirigida de Cooperativa La Unión: 24 abril de 15:00 a 16:00
Prólogo al Mayo Festivo
Cordobeses y visitantes podrán disfrutar de la Cata del Vino de Córdoba del 23 al 26 de abril, en lo que tradicionalmente viene siendo el prólogo al Mayo Festivo. A la cata le precede este año la romería de Santo Domingo (domingo 19) y coincide con la celebración de la Batalla de las Flores (domingo 26 de abril). Tras la cita, le siguen las Cruces de Mayo (del 29 de abril al 3 de mayo), , el Festival de los Patios (del 4 al 17 de mayo) y la Feria de Nuestra Señora de la Salud (del 23 al 30 de mayo), como eventos principales.
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