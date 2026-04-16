Hacemos Córdoba exige al PP que deje de utilizar el escudo del león rampante en lugar de la noria de la Albolafia

El Pleno de Córdoba ha reavivado el debate sobre el escudo de la ciudad que hace un par de años activó el propio equipo de gobierno al intentar sustituirlo. En 2024, el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, encargó un informe al cronista de la ciudad para saber si se podría sustituir la imagen de la noria de la Albolafia y la Mezquita, que nos representa en el escudo de la ciudad desde 1983, por el escudo heráldico del león rampante anterior que estuvo vigente hasta la llegada de la democracia (el escudo se cambió siendo alcalde Julio Anguita).

El nuevo cambio del escudo en la actualidad perseguía, según explicó el delegado, "ordenar la simbología" de la ciudad, incluidos el escudo, el sello, la bandera y el pendón. Sin embargo, entonces se frenó la iniciativa a pesar de que el informe del cronista oficial aconsejaba reponer la imagen heráldica del león rampante por evitar una polémica que se juzgó innecesaria.

Nueva aparición del escudo

Ahora, el tema vuelve a la actualidad por la última aparición del escudo del león rampante en el cartel del Mayo Festivo (a los pies de la protagonista de la imagen). El guiño pictórico ha enervado a parte de la oposición, que ha expresado sus quejas en la sesión plenaria que se celebra este jueves. Además, desde Hacemos Córdoba se acusa también al equipo de gobierno de haber repartido el escudo del león rampante en pins durante la Semana Santa.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano; y el artista Rafael Castejón, presentan el cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2026. En el Salón de Plenos / Manuel Murillo / COR

"Una estrategia sostenida"

El concejal de Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, ha dicho que la aparición de este escudo es "una estrategia sostenida para reintroducir un símbolo, el denominado león rampante, vinculado a una lectura concreta de nuestra historia, en sustitución del escudo con el que la mayoría de cordobeses y cordobesas se identifican".

Por todo lo anterior, desde Hacemos consideran que el respeto al escudo no es un capricho de este grupo municipal, sino que "va de legalidad, de memoria y de respeto a la ciudad y de incumplimiento de la ley". En este sentido, José Carlos Ruiz advierte de que la normativa andaluza es clara: "Para que un escudo o símbolo pueda ser utilizado oficialmente en actos, documentos o espacios institucionales de una entidad local, debe estar previamente aprobado por el Pleno e inscrito en el Registro Andaluz de Entidades Locales. Y esto no ha ocurrido", ha denunciado. Ruiz ha añadido que el artículo 4 de esta normativa establece que no pueden utilizarse símbolos que sean idénticos o que induzcan a error o confusión con otros ya válidamente inscritos, lo que ocurre en este caso al ser muy parecido al escudo de la Diputación de Córdoba.

"Aquí estamos viendo cómo se está difundiendo un símbolo —ese león rampante— que no solo no es oficial, sino que además puede generar confusión con otros escudos institucionales, como el de la provincia, o incluso con representaciones históricas anteriores de la propia ciudad", ha añadido el edil de Hacemos Córdoba.

Coste de los 'pins'

Por último, desde Hacemos Córdoba lamentan que se esté utilizando "simbología no oficial desde posiciones institucionales, lo cual supone, como mínimo, una vulneración del marco normativo" y ha preguntado quién ha pagado esos pins con el león rampante. "Si han sido sufragados con dinero público, estaríamos ante un uso indebido de recursos para promover un símbolo no aprobado. Y si no lo han sido, también es legítimo que la ciudadanía conozca en qué condiciones representantes públicos distribuyen este tipo de materiales".

En última instancia, desde Hacemos Córdoba han pedido al alcalde que impida el uso y promoción de símbolos no oficiales, que cumplan con la legalidad vigente y que "respete la historia compartida de esta ciudad, sin intentar sustituirla por un relato parcial".