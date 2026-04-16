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Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones

La moción aprobada en el Pleno de Córdoba insta a la CHG a acometer obras urgentes, incluyendo la puesta en valor del río Guadalquivir y la mejora de arroyos como el Pedroche

Inundaciones en las parcelaciones del aeropuerto de Córdoba tras el paso del tren de borrascas, a inicios de este año.

Inundaciones en las parcelaciones del aeropuerto de Córdoba tras el paso del tren de borrascas, a inicios de este año. / A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Pleno de Córdoba ha aprobado este jueves por unanimidad una moción para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que cumpla con los compromisos pendientes en el municipio de Córdoba y en el resto de la provincia de cara a evitar inundaciones. El texto aprobado exige a la CHG la puesta en marcha urgente de una serie de obras, cuya imperiosa necesidad ha puesto más en evidencia el último tren de borrascas que afectó a Córdoba entre los meses de enero y febrero.

La cercanía de las elecciones andaluzas ha avivado el debate al inicio de la sesión, donde pese a todo la Corporación local ha logrado consensuar la mayoría de las mociones. Solo ha habido debate en la propuesta sobre el No a la guerra, que presentó el PSOE, y una sobre la privatización de la Formación Profesional en Andalucía, de Hacemos Córdoba.

A.J.González Córdoba Pleno del Ayuntamiento

Imagen de la bancada de la oposición. / AJ González / COR

Actuaciones en la capital de la CHG

Entre las actuaciones que el Pleno de Córdoba pide a la CHG que se acometan en la ciudad se incluye la puesta en valor e integración paisajística del río Guadalquivir, la mejora hidráulica y ambiental del arroyo Pedroche, la restauración hidrológico ambiental del río Guadajoz a su paso por Santa Cruz, la restauración ambiental del arroyo Guadalbarbo a su paso por Córdoba, o el estudio de actuaciones necesarias para mejorar las condiciones hidromorfológicas de las masas categóricas del Puente del Guadalquivir en Córdoba.

Noticias relacionadas y más

Actuaciones en la provincia

Respecto a la provincia, la moción aprobada recoge la necesidad de iniciar el proyecto de restauración hidráulica y ecológica del río en Córdoba, la restauración de los arroyos Salado y Magoso en los términos municipales de Santaella, Montalbán y Montilla, la restauración hidrológico ambiental del arroyo Guardalbaida en la Sierrezuela de Posadas, la integración paisajística del campo alto del río Cabra, la restauración hidrológico-ambiental del arroyo Salado de Porcuna y las Cañas a su paso por Villa del Río, la mejora del arroyo Cantarrana y la restauración hidrológico ambiental del río en su segunda fase, o las o la restauración ambiental del río Bailón a su paso por Zuheros. El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, dijo el lunes que el Ayuntamiento de Córdoba está dispuesto a colaborar con la CHG en las actuaciones de la capital, aunque ha subrayado la necesidad de que esta entidad dependiente del Gobierno central la que las inicie.

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