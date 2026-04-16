Colapso del padrón: las solicitudes de empadronamiento en Córdoba superan las 13.200

Los retrasos en el padrón arrastran meses de problemas en Córdoba con el consecuente atasco de expedientes y superan en la actualidad las 13.200 solicitudes. El PSOE traía esta moción reclamando una solución urgente al pleno que se celebra este jueves, 16 de abril, después de que la caída de varios sistemas informáticos provocaran esta Semana Santa un problema añadido en la oficina de atención ciudadana que el Ayuntamiento de Córdoba tiene en el Bulevar de Gran Capitán. En teoría, el Consistorio debe responder a estas solicitudes antes de los 3 meses.

Las citadas incidencias informáticas provocaron a su vez un aumento de las colas de espera de los ciudadanos que a diario acuden a la administración municipal a resolver asuntos relacionados con impuestos o certificados de empadronamiento. Los problemas de esas jornadas agudizaron una situación ya complicada en la oficina de atención ciudadana, que también adolece de un sistema que permita a los cordobeses acudir al registro sin cita previa de manera ágil.

Personas esperando para realizar el trámite en la oficina de atención ciudadana, este jueves. / A. J. González

Datos del atasco

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha dado este jueves algunos datos que demuestran el atasco del empadronamiento en Córdoba y ha lamentado que la inversión digital realizada por el Ayuntamiento de Córdoba para agilizar estos trámites no haya servido “de nada”. Según los datos facilitados por el Consistorio, en noviembre del 2024 había 9.701 solicitudes de empadronamiento pendientes; a finales de marzo del 2025, subió a 10.054; y en la actualidad esas solicitudes superan los 13.200. Es decir, que han aumentado las solicitudes de empadronamiento en un 36% en apenas año y medio. En este sentido, el portavoz del PSOE ha alertado de los problemas añadidos que va a haber estos días por el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central.

Personas esperando para realizar el trámite en la oficina de atención ciudadana, este jueves. / A. J. González

Medidas acordadas

En la moción aprobada (una enmienda transaccional), el equipo de gobierno se compromete a estudiar la ampliación de los puntos de atención y puntos de atención especializada (incorporando, por ejemplo, los centros cívicos como puntos de atención directa), así como la asistencia presencial y sin límites para personas mayores de 65 años y los que tienen problemas de movilidad, lo que requerirá un aumento de la plantilla que debe recogerse en la próxima RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Por último, se comprometen a la dotación de la mejor prestación del servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de Córdoba. A tal efecto, se establecerá un sistema de atención telefónica gestionado desde el propio Servicio de Atención Ciudadana, con personal municipal cualificado y bajo criterios de proximidad, calidad y transparencia.