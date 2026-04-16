El Ayuntamiento de Córdoba abre un nuevo plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras las renuncias

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares, abrirá un nuevo plazo extraordinario para que las entidades o colectivos que lo deseen puedan solicitar la instalación de una caseta en la Feria de Córdoba, que se celebrará del 22 al 30 de mayo. Para ello, la junta de gobierno local del próximo lunes, 20 de abril, tiene previsto aprobar una proposición en la que se concederá un nuevo plazo de 5 días hábiles para la solicitud de caseta.

Esta decisión se toma después de que se aprobara el listado definitivo de casetas de este año, y que la nómina se haya reducido a 82 casetas frente a las 84 del listado definitivo de 2025, y la constatación de que, por ahora han renunciado a montar caseta siete entidades. La mayoría de las que han renunciado, como la hermandad del Rescatado o Dreamworld Star SL, aseguran que lo hacen porque el sitio que les ha ofrecido el Ayuntamiento no es el que esperaban porque no responde a sus necesidades, ya sea por metros cuadrados disponibles o porque el lugar asignado está "demasiado lejos" de la zona más transitada.

El Lagarillo, una de las casetas premiadas el año pasado. / CÓRDOBA

Menos casetas, "la misma ocupación"

Fuentes de la Delegación de Fiestas defienden que este plazo se abre para dar cabida a algunos colectivos que, a pesar de querer montar caseta, no han presentado la solicitud en tiempo y forma por distintas cuestiones. Esta medida extraordinaria también se tomó el año pasado para tratar de ampliar las casetas en el recinto ferial de El Arenal. En aquella ocasión, se estipuló un matiz para las nuevas admitidas, que no podrían participar en el concurso municipal ni optar al programa de subvenciones para el montaje para no perjudicar a las que ya habían sido autorizadas. De momento, no se sabe si el Ayuntamiento establecerá o no este año en el plazo extraordinario requisitos similares.

En cualquier caso, las mismas fuentes insisten en que más allá del número de casetas que se cierren en esta edición de la Feria, se va a ocupar "prácticamente todo" el recinto ferial y que prácticamente no va a quedar "espacio libre".