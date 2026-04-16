Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares
El Ayuntamiento de Córdoba abre un nuevo plazo extraordinario para solicitar casetas en la Feria tras las renuncias
La Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento cordobés justifica la apertura del plazo extraordinario para la Feria, ante la imposibilidad de algunas entidades de presentar la solicitud a tiempo
El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares, abrirá un nuevo plazo extraordinario para que las entidades o colectivos que lo deseen puedan solicitar la instalación de una caseta en la Feria de Córdoba, que se celebrará del 22 al 30 de mayo. Para ello, la junta de gobierno local del próximo lunes, 20 de abril, tiene previsto aprobar una proposición en la que se concederá un nuevo plazo de 5 días hábiles para la solicitud de caseta.
Esta decisión se toma después de que se aprobara el listado definitivo de casetas de este año, y que la nómina se haya reducido a 82 casetas frente a las 84 del listado definitivo de 2025, y la constatación de que, por ahora han renunciado a montar caseta siete entidades. La mayoría de las que han renunciado, como la hermandad del Rescatado o Dreamworld Star SL, aseguran que lo hacen porque el sitio que les ha ofrecido el Ayuntamiento no es el que esperaban porque no responde a sus necesidades, ya sea por metros cuadrados disponibles o porque el lugar asignado está "demasiado lejos" de la zona más transitada.
Menos casetas, "la misma ocupación"
Fuentes de la Delegación de Fiestas defienden que este plazo se abre para dar cabida a algunos colectivos que, a pesar de querer montar caseta, no han presentado la solicitud en tiempo y forma por distintas cuestiones. Esta medida extraordinaria también se tomó el año pasado para tratar de ampliar las casetas en el recinto ferial de El Arenal. En aquella ocasión, se estipuló un matiz para las nuevas admitidas, que no podrían participar en el concurso municipal ni optar al programa de subvenciones para el montaje para no perjudicar a las que ya habían sido autorizadas. De momento, no se sabe si el Ayuntamiento establecerá o no este año en el plazo extraordinario requisitos similares.
En cualquier caso, las mismas fuentes insisten en que más allá del número de casetas que se cierren en esta edición de la Feria, se va a ocupar "prácticamente todo" el recinto ferial y que prácticamente no va a quedar "espacio libre".
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales