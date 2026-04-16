Congreso nacional
Antonio Sanz destaca que el hospital Reina Sofía de Córdoba es un centro referente en Inmunología
El consejero andaluz de Sanidad resalta la importancia de la investigación en trasplantes, autoinmunidad e inmunoterapia, con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado este jueves en Córdoba el 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología. Sanz subrayó que, desde Andalucía, se hacen «importantes aportaciones, liderando proyectos europeos en el ámbito de la inmunología».
Sanz puso como ejemplos de ello «el proyecto ‘3TR, de Taxonomía, Tratamiento, Objetivos y Remisión’, que es uno de los proyectos más destacados, en este caso coordinado por la doctora Marta Alarcón Riquelme, o en Córdoba el trabajo que hace el Grupo de Inmunología del Imibic», que ha querido «destacar de manera muy importante, y donde está Aurora Jurado (jefa de Inmunología del hospital Reina Sofía) como uno de nuestros grandes talentos y que trabaja en varias líneas, como la inmunosenescencia, la nanoterapia y la inmunoalergia».
Trabajo reconocido
Según señaló el consejero de Sanidad, «investigadores, docentes e inmunólogos asistenciales de gran reconocimiento nacional e internacional se van a concentrar aquí y van a abordar importantísimos temas, relevantes para la inmunología actual, como los trasplantes, la autoinmunidad, las inmunodeficiencias, la inmunogenética, la alergia, la inmunología tumoral, los nuevos modelos de inmunoterapia o novedades en protocolos que ya se están aplicando».
Sanz dijo estar «seguro de que todo este trabajo que se va a desarrollar aquí va a suponer una mejora en la salud de todas las personas afectadas por estas enfermedades» y, por ello, «como consejero de Sanidad de Andalucía», quiso «dar las gracias por que este congreso se celebre aquí, en Andalucía, y también de manera muy especial en la maravillosa ciudad de Córdoba».
Sanz afirmó que, además, «Andalucía es hoy un referente de salud gracias a sus profesionales, y no es casualidad que un congreso tan prestigioso» se celebre en Andalucía, ya que dicha comunidad autónoma «es líder en distintos ámbitos sanitarios, como la donación, la atención a enfermedades raras, o el desarrollo de las terapias CAR-T, y encuentros como este sirven para consolidar a nuestra tierra como punto de encuentro para el conocimiento, para la investigación y para la formación».
Oportunidad
Junto a ello, el consejero de Sanidad opinó que el congreso de Córdoba «es una gran oportunidad» para los «jóvenes investigadores, que son el presente y el futuro de nuestra sanidad», como lo evidencia el que haya en Andalucía «profesionales muy jóvenes que lideran hoy proyectos e investigaciones que cambian la vida de todos nosotros».
También resaltó Sanz «el papel muy importante» que representa el Reina Sofía de Córdoba «en el ámbito de la inmunología, destacando que esta unidad ha realizado más de 374.000 pruebas de autoinmunidad, alergias, histocompatibilidad, inmunoquímica, inmunogenética e inmunología celular».
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