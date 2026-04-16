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En un acto en Córdoba

Antonio Sanz califica a Óscar Puente de "mala persona" por "atacar, acusar y mentir" sobre la gestión del 112 en el accidente de Adamuz

El consejero andaluz reclama al ministro de Transportes que "deje en paz a las víctimas" y defiende que "no vale todo en política"

El consejero Antonio Sanz (tercero por la derecha), este jueves, en el 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología celebrado en Córdoba.

El consejero Antonio Sanz (tercero por la derecha), este jueves, en el 46º Congreso de la Sociedad Española de Inmunología celebrado en Córdoba. / Víctor Castro

Europa Press

Córdoba

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mala persona" por "atacar, acusar y mentir" sobre la gestión del servicio de emergencias 112 el día del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 47 pasajeros.

En declaraciones a los medios en Córdoba, Antonio Sanz ha sostenido que las declaraciones del ministro, que ha pedido a los responsables de las emergencias del 112 que den explicaciones sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas en la tragedia del pasado 18 de enero, "demuestran que es una mala persona".

Antonio Sanz: "Le pido al ministro que deje de mentir"

"El ministro no puede atacar a los profesionales sanitarios, de seguridad y emergencias porque no estuvo allí. Yo sí estuve. Le pido que deje de mentir y atacar a los que lo dieron todo", ha exigido el consejero responsable de Emergencias en la comunidad, que ha vuelto a reclamar a Óscar Puente que "deje de manipular y de usar electoralmente a las víctimas" de la tragedia.

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"Que deje en paz a las víctimas. No vale todo en política", ha lamentado Antonio Sanz, que ha recalcado que "los servicios funcionaron. El 112 no se cayó. Es falso". Sanz ha exigido al responsable estatal de la cartera de Transportes "prudencia y respeto".

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