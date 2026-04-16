Adjudicadas por 12,5 millones obras de conservación en la N-432 y la N-502 a su paso por Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado un contrato por casi 12,5 millones de euros para ejecutar labores de mantenimiento y conservación, y así mejorar la seguridad, en tres carreteras de la provincia de Córdoba. En concreto, los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de tres años, se llevarán a cabo en la N-432, y la N-502, así como en parte de la CO-31. La adjudicataria ha sido CHM Obras e Infraestructuras S.A., dentro de una licitación que recibió hasta 22 ofertas.

Según se desprende de la memoria del contrato, los tramos principales que comprenden las obras suman un total de 287,382 kilómetros, la mayoría pertenecientes a la N-432, una de las carreteras con mayor siniestralidad de Andalucía. Precisamente, el Gobierno ya anunció que ejecutaría trabajos para mejorar la seguridad de la vía, que desde hace años aspira a convertirse en autovía sin visos de que esto vaya a pasar pronto. Los trabajos se ejecutarán prácticamente a lo largo de toda la carretera dentro de la provincia de Córdoba. En la N-502, la vía de entrada a Los Pedroches por el puerto del Calatraveño, se actuará en unos 67 kilómetros, y en la CO-31 se intervendrá cuando conecta con la N-432 y con la antigua N-IV.

En resumen, se incluye un tramo de tres kilómetros de la autovía CO-31 al noroeste de Córdoba capital; la N-432 (entre Fuente Obejuna y el límite con Jaén); la N-502 (entre el límite con Ciudad Real y Espiel), la N-432A (entre Fuente Obejuna y Baena) y varios tramos de la N-432N y la N-502 (entre los km 379 y 391). También será objeto del contrato la renovación de la cartelería de orientación de las carreteras N-432, N-502, N-432a, N-502a, N-432R y CO-31.

Limpieza de la N-432 tras el paso del tren de borrascas de principios de año. / A. J. GONZÁLEZ

Características del modelo de conservación

El Ministerio de Transportes recordó en su día sobre esta licitación que el modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue "ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos". A través de ellos "se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles". En este caso, se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Reducir emisiones

Cuando se anunció el contrato, el ministerio explicó que, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de este contrato incluían objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono (las empresas han tenido que calcular la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato).