Más de 750 estudiantes participan en la Yincana Matemática: "Al principio pensé que iba a ser como un examen, pero es más como un juego"

Las matemáticas abandonan el papel, salen de las aulas y se convierten en un juego en las calles de Córdoba. Esa es la esencia de la Yincana Matemática, una actividad educativa que transforma números, fórmulas y problemas en pruebas dinámicas en la que participan este año 756 estudiantes de cuarto de la ESO y Bachillerato procedentes de distintos centros de la provincia, que ya se encuentran corriendo por toda la ciudad resolviendo problemas.

Organizados en 189 equipos, los jóvenes buscan ocho puntos base donde deberán resolver un total de 48 problemas relacionados con elementos urbanos y diez ejercicios adicionales, todos diseñados por un equipo de 120 docentes y organizados por Lorenzo Martín Hidalgo (del IES Alhaken II) y Juan Carlos Román Vázquez (del IES Galileo Galilei). La actividad busca fomentar el interés por las matemáticas a través de una experiencia lúdica vinculada al patrimonio de la ciudad, con meta final en el Centro de Educación Vial.

Varios estudiantes resuelven los primeros problemas en La Corredera. / AJ González

Lejos del papel y las aulas, las matemáticas se convierten en un juego dinámico que invita a pensar y a divertirse. La yincana propone un aprendizaje activo en el que los estudiantes, organizados en equipo, deben resolver retos que combinan lógica, rapidez mental y observación del entorno. Desde problemas geométricos aplicados a edificios hasta acertijos numéricos o códigos basados en operaciones, cada prueba traslada los contenidos académicos a un contexto real, haciendo que dejen de ser abstractos y cobren sentido.

El profesor Lorenzo Martín Hidalgo destaca que uno de los objetivos principales de la yincana es que todo el alumnado trabaje con problemas vinculados directamente al entorno en el que se encuentra. "Todos los ejercicios están relacionados con la ciudad, para que vean que las matemáticas están en todas partes y, además, conozcan mejor Córdoba", explica. En este sentido, subraya que muchos estudiantes, especialmente los de la capital, "a veces no salen de su propio barrio", por lo que esta actividad les permite descubrir otros espacios mientras aprenden.

Para el alumnado de la provincia, la experiencia es aún más significativa. Según Martín Hidalgo, "son quienes más aprenden de la ciudad", aunque también parten con mayor dificultad al no conocer bien el entorno. Por ello, la organización mantiene un premio especial para el mejor equipo de la provincia, compensando ese "handicap" inicial. El profesor reconoce que la jornada resulta "muy intensa, con la ciudad revolucionada", pero insiste en que el esfuerzo merece la pena: tras la prueba, el profesorado corrige los ejercicios y la entrega de premios se realiza posteriormente.

Fomento del trabajo en grupo

"Al principio pensé que iba a ser como un examen, pero cuando empezamos a correr de una prueba a otra se me olvidó completamente. Era más como un juego", cuenta Marta, una de las alumnas participantes que han llenado toda la zona de la plaza de Colón resolviendo pistas. "Lo más difícil no han sido las cuentas, sino ponernos de acuerdo. Cada uno quería hacer una cosa distinta, pero cuando empezamos a organizarnos, todo empezó a salir mejor", agrega uno de sus compañeros.

Y es que esta actividad fomenta habilidades clave como el trabajo en grupo, la comunicación o la toma de decisiones. Los participantes deben coordinarse, repartir tareas y diseñar estrategias para avanzar, demostrando que el éxito depende tanto del conocimiento como de la colaboración. Este enfoque conecta las matemáticas con la vida cotidiana y convierte la ciudad en un gran tablero de aprendizaje.

La entrega de premios, el 4 de junio

La jornada culmina con la entrega de premios el próximo 4 de junio en el IES Galileo Galilei. Pero más allá de los resultados, la yincana deja una huella en los participantes, que experimentan las matemáticas como un reto estimulante y cercano, demostrando que aprender también puede ser una aventura.

La Yincana Matemática por Córdoba se ha celebrado desde el curso 1995-1996 todos los años salvo las ediciones de 2020 y 2021 por la pandemia.