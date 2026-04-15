La Universidad de Córdoba abre sus puertas a más de 1.500 estudiantes de la ESO en OrientaUCO 2026

Más de 1.500 estudiantes de cuarto de la ESO están teniendo durante estos días la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la vida universitaria gracias a OrientaUCO 2026, un evento que arrancó este martes y que a lo largo de tres jornadas permitirá a la Universidad de Córdoba abrir sus puertas para mostrar al estudiantado no solo su oferta académica, sino también sus instalaciones y su actividad cotidiana, en un momento en el que los escolares se encuentran a las puertas de decidir su futuro formativo.

La jornada, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba junto a la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, está diseñada para que los escolares conozcan de manera directa la Universidad de Córdoba y algunos de sus espacios más representativos, combinando información general, contacto con centros y experiencias inmersivas en el entorno universitario. El objetivo es poder llegar a unos 3.000 estudiantes.

Durante la feria, los alumnos pueden conocer de primera mano la oferta de grados en áreas como Derecho, Educación, Turismo, Medicina, Veterinaria o Ingeniería, resolviendo dudas sobre contenidos, salidas profesionales y planes de estudio con varios estands repartidos con toda la información que necesitan. Entre las áreas con mayor demanda se encuentran las Ciencias de la Educación, donde grados como Infantil, Primaria y Psicología despiertan gran interés, así como titulaciones relacionadas con la empresa, que ofrecen buenas perspectivas laborales. Muchos alumnos llegan con una idea muy clara en la cabeza, pero otros aprovechan la oportunidad para despejar dudas, el objetivo final de esta jornada.

Como novedad, y a diferencia de convocatorias anteriores, el protagonismo de esta nueva edición de las jornadas recae en diversos recorridos por lugares de interés del Campus de Rabanales como laboratorios, biblioteca, UCOMuseo, el Hospital Clínico Veterinario u otros espacios singulares.

Participan 27 centros educativos de 12 municipios

Concretamente, un total de 27 centros educativos de 12 municipios cordobeses pasarán hasta este jueves por las instalaciones de la UCO, y podrán conocer en primera persona qué puede ofrecerles la universidad a través de charlas, yincanas, visitadas guiadas y un total de 13 estands informativos en el que están presentes todas las escuelas y facultades de la institución, además de otras áreas de la universidad como UCOidiomas, la Biblioteca Universitaria, o el servicio de Igualdad, Inclusión y Cooperación.

Alumnos durante las actividades de la Feria de Orientación Universitaria OrientaUCO 2026 / A. J. González

Inauguración institucional

El evento ha sido oficialmente inaugurado este miércoles con un recorrido institucional en el que han participado, entre otras autoridades, los responsables de las diferentes escuelas y facultades de la UCO; el rector de la institución Universitaria, Manuel Torralbo; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba de la Junta de Andalucía, Diego Copé.

El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba, Israel Muñoz Gallarte, ha subrayado que la institución "abre sus puertas de par en par" con el objetivo de que los futuros universitarios cuenten con toda la información necesaria para decidir su camino académico. En este sentido, ha destacado la participación de cerca de 3.000 estudiantes de toda la provincia y ha animado a los jóvenes a elegir "con sabiduría", recordándoles que, independientemente de la decisión que tomen, "no se van a equivocar".

Las jornadas tienen como objetivo permitir que el alumnado entre en contacto temprano y directo con la realidad universitaria antes de tomar decisiones académicas. Por ello, más allá de informar sobre titulaciones, la actividad busca ayudar a visualizar cómo es un campus universitario, cómo se vive en la universidad y qué tipo de entornos de aprendizaje ofrece la UCO. La acción se enmarca dentro del Plan de Captación de Estudiantes (PACE) y se complementa con otras actividades de orientación vocacional que se celebran a lo largo de todo el año, así como con diversas jornadas de puertas abiertas celebradas por distintos centros y facultades.