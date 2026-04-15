La Cata del Vino Montilla-Moriles 2026 ya toma forma y se celebrará con diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 15 de abril, en el que también abordamos el riesgo que se cierne sobre las Cruces de Mayo ante el llamamiento de los sindicatos de la Policía Local de Córdoba a no realizar horas extra por retrasos en los pagos. Además, avanzamos en la investigación del asesinato machista en la Fuensanta, donde Tulia fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en el rellano de la vivienda.

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