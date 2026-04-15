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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La nueva Cata del Vino, la sombra de una posible huelga de la Policía Local durante las Cruces de Mayo y el avance de las investigaciones judiciales en torno al asesinato de Tulia centran el pulso informativo de la jornada.

Día de Cata en Córdoba, en la edición de 2025.

Día de Cata en Córdoba, en la edición de 2025. / Víctor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Cata del Vino Montilla-Moriles 2026 ya toma forma y se celebrará con diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 15 de abril, en el que también abordamos el riesgo que se cierne sobre las Cruces de Mayo ante el llamamiento de los sindicatos de la Policía Local de Córdoba a no realizar horas extra por retrasos en los pagos. Además, avanzamos en la investigación del asesinato machista en la Fuensanta, donde Tulia fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en el rellano de la vivienda.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas

Crimen machista

Córdoba ciudad

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