La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La nueva Cata del Vino, la sombra de una posible huelga de la Policía Local durante las Cruces de Mayo y el avance de las investigaciones judiciales en torno al asesinato de Tulia centran el pulso informativo de la jornada.
La Cata del Vino Montilla-Moriles 2026 ya toma forma y se celebrará con diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 15 de abril, en el que también abordamos el riesgo que se cierne sobre las Cruces de Mayo ante el llamamiento de los sindicatos de la Policía Local de Córdoba a no realizar horas extra por retrasos en los pagos. Además, avanzamos en la investigación del asesinato machista en la Fuensanta, donde Tulia fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en el rellano de la vivienda.
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Cruces de Mayo en riesgo: sindicatos de la Policía Local de Córdoba llaman a no hacer horas extra por retrasos en los pagos
- Avanza la investigación del asesinato machista en la Fuensanta: Tulia fue atacada con un arma larga tipo cuchillo en un rellano de la vivienda
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas
- Por Andalucía presenta en Córdoba una candidatura "de unidad" y reivindica el legado de Julio Anguita
- Alberto Núñez Feijóo abrirá la precampaña de las elecciones andaluzas 2026 en Córdoba el 19 de abril
- Un total de 14 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas en Córdoba: estas son sus candidaturas
- Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo
Crimen machista
- Las claves del asesinato de Tulia, un caso que quiebra siete años sin crímenes machistas en Córdoba capital
- Elena Vega, portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista: "Es evidente que si una mujer ha sido asesinada es porque ha habido fallos"
Córdoba ciudad
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Provincia
- Desaparecido en Villa del Río un hombre que conducía una furgoneta negra
- La plataforma que pide la conversión de la A-306 entre Córdoba y Jaén en autovía entrega 18.000 firmas en el Parlamento andaluz
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
Cultura
- Fundación Kutxabank reúne en Córdoba a 17 artistas en una jornada de 12 horas con Niño de Elche y Quantic
- Cincuenta artistas exhibirán sus propuestas en las calles de Córdoba y provincia este sábado 18 de abril
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
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- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
- Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- El aeropuerto de Córdoba dispara sus pasajeros en marzo y supera los 11.900 viajeros en el primer trimestre
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus