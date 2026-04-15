El asesinato machista de Tulia en la Fuensanta el día que se iba a celebrar el juicio por violencia de género contra su agresor y expareja centra la preocupación de Córdoba. La trágica muerte de esta mujer quiebra siete años de ausencia de crímenes machistas. Te contamos las claves de un caso tedioso, cuya primera denuncia, sin registrar, se remonta a 2005. Este crimen pone a su vez en evidencia las deficiencias del sistema y abre el debate sobre la eficacia de las medidas de protección a las víctimas. La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha condenado desde el minuto uno el asesinato y ha clamado contra esta lacra. Su portavoz asegura que si Tulia ha sido asesinada es "porque ha habido fallos". En otro orden de cosas, Keyter ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Lucena de más de 40.000 metros cuadrados, que abren una nueva etapa de expansión para el grupo, que ya ha generado 350 empleos.

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