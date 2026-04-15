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Cita con las urnas

Un total de 14 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas en Córdoba: estas son sus candidaturas

El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba publica hoy, 15 de abril, las candidaturas que se presentarán, con listas paritarias y cremallera, donde se incluyen los nombres de los aspirantes de cada formación política

Un hombre sostiene una papeleta electoral en unos comicios autonómicos.

Un hombre sostiene una papeleta electoral en unos comicios autonómicos. / Manuel Murillo

Irina Marzo

Irina Marzo

Córdoba

Las elecciones andaluzas están cada vez más cerca. Los partidos calientan la precampaña electoral (oficialmente la campaña arranca el 1 de mayo) con los primeros actos y convocatorias y completan el trámite administrativo para poder concurrir a los comicios el próximo 17 de mayo. Aunque algunos partidos ya han hecho las presentaciones de sus cabezas de lista, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles, 15 de abril, las candidaturas que se presentarán en la circunscripción electoral de Córdoba. En la capital, el sorteo para la elección de los componentes de las mesas electorales se hará el próximo martes.

En total son 14 los partidos y coaliciones que presentan candidatura en la provincia: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Por Andalucía (IU, Podemos, Movimiento Sumar), Vox, Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Andalucistas del Pueblo Andaluz, Se Acabó la Fiesta, Por un mundo más justo, Nación Andaluza y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Las listas que concurren a las urnas en Andalucía son paritarias y cremallera (hombre-mujer o mujer-hombre), y en la provincia de Córdoba están formadas por 12 miembros (corresponden a los 12 parlamentarios andaluces que se eligen en esta circunscripción) y cuatro suplentes.

Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma)

  1. Javier Luna Sánchez
  2. Patricia María García Carmona
  3. Manuel Urbano Navas
  4. María Pilar Bares Ruiz
  5. José Andrés de la Rosa Moreno
  6. Sacramento Peña Espejo
  7. Manuel Muñoz Alcaide
  8. Francisca Capellán Serrano
  9. Daniel Alcalde Liévana
  10. Susana Muñoz Morales
  11. Juan Luna Lozano
  12. Sara Romero Valenzuela

Suplentes

  1. Pedro José Castillero Corpas
  2. Lidia Gómez Segura
  3. Selek Almansa Luna
  4. Benilde Alcaide Castro
La candidatura de Adelante Andalucía, junto al busto de Blas Infante en la plaza de Andalucía.

La candidatura de Adelante Andalucía, junto al busto de Blas Infante en la plaza de Andalucía. / IRINA MARZO

Adelante Andalucía

  1. María Victoria Serrano Vida
  2. Santiago Salas Romero
  3. María del Carmen Sánchez Solis
  4. Jorge Fernández Vidal
  5. Ana Isabel Martín Buendía
  6. Juan José Sastre Pérez
  7. Salud Hermoso García
  8. Jorge Francisco Hidalgo Ruiz
  9. Gloria López Almeida
  10. Rafael Díaz Moreno
  11. Patricia Carrascal Rivera
  12. Rafael López Ruz

Suplentes

  1. Nuria Mateos Cobacho
  2. José María Talavera Núñez
  3. María Dolores Gómez Suárez
  4. Juan Carlos Cadenas de Llano Sosa

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

  1. Natalia Muñoz Pérez
  2. Antonio Zurera Cañadillas
  3. María Vázquez Ruiz
  4. Francisco José Ruiz León
  5. María del Carmen Merino Carreño
  6. Mohannad Bakeer Almoghrabi
  7. Lidia Viso Santos
  8. Vicente Fernández Cáceres
  9. Carmen Bogas Arenas
  10. Antonio Muñoz Jaime
  11. Carmen Vázquez Díaz
  12. José Reyes Navarro

Suplentes

  1. Encarnación Carreño Valle
  2. Gonzalo Aguilar Muñoz
  3. Dolores Moreno Moreno
  4. Luis Manuel Viso Santos
Paula Badanelli, candidata de Vox, por Córdoba.

Paula Badanelli, candidata de Vox, por Córdoba. / CÓRDOBA

Vox

  1. Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal
  2. Juan José Coca López
  3. María Paz López González
  4. Javier Carlos Bazán Benítez
  5. Eva María González Almeda
  6. Juan Carlos Jiménez Gañán
  7. Ana María Rodríguez Pérez
  8. Diego Sánchez Serrano
  9. Asunción Pacheco Miralles
  10. Amaro López Cano
  11. Antonia López Urbano
  12. Francisco Paula Jiménez Hurtado

Suplentes

  1. Ana María Caballero Martín
  2. Pedro Nieto del Río
  3. Ahinara Priego Ramírez
  4. Javier Esteban

Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos

  1. Rafael de Troya Bononato
  2. Carmen María Valderrama Crespo
  3. Manuel Elías Roldán
  4. María Lourdes Bellido Garrido
  5. Antonio Cano Sánchez
  6. Pilar Márquez Quesada
  7. Antonio Jurado Checa
  8. María Antonia Díaz Polonio
  9. Rafael Zafra Pérez
  10. Lorena Garrido Hidalgo
  11. Juan José Frías Rubio
  12. Juana Hidalgo Utanda

Suplentes

  1. Julián Serrano Arcos
  2. Andrea Garrido Hidalgo
  3. Francisco José Rodríguez Domínguez
  4. Pilar de los Ángeles Lizana Linares

Andalucistas - Pueblo Andaluz

  1. Manuel Ortega Fernández
  2. María Lourdes Martínez Bedmar
  3. Andrés Bermúdez Luque
  4. Ana Manuela Sánchez Corbacho
  5. Ismael Jiménez Frías
  6. Dessiré Gutiérrez Córdoba
  7. Francisco Javier Palacios Cañete
  8. María Encarnación Plata Luna
  9. José Aguayo Jiménez
  10. María Luisa Galván Moreno
  11. Joaquín Campos Cañete
  12. Ana Ramírez Sánchez

Suplentes

  1. Antonio Gutiérrez Chica
  2. María del Carmen Jiménez Martín
  3. Enrique Manuel Briones Moreno
  4. Elisabet María Domínguez Castillo
A.J.González Córdoba Presentación de la candidatura del PP Partido Popular a las elecciones al parlamento Andaluz Andalucía Antonio Repullo Adolfo Molina

Presentación de la candidatura del PP Partido Popular a las elecciones al parlamento Andaluz Andalucía Antonio Repullo Adolfo Molina / AJ González / COR

Partido Popular (PP)

  1. Antonio Jesús Repullo Milla
  2. Araceli Cabello Cabrera
  3. Jesús Ramón Aguirre Muñoz
  4. María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba
  5. José Antonio Nieto Ballesteros
  6. Verónica Martos Montilla
  7. José Carlos Gómez Villamandos
  8. María Nieves Ortiz López de Ahumada
  9. José Carlos García García
  10. Tatiana Pozo Romero
  11. José María Bellido Roche
  12. Matilde Esteo Domínguez

Suplentes

  1. Francisco Javier Vacas Pérez
  2. María José Tejada Jiménez
  3. Antonio Bejarano Martín
  4. Vanessa Mariscal Herrera

Se Acabó la Fiesta (SALF)

  1. Pedro Jesús García González
  2. María Victoria Lozano Orellana
  3. Francisco Javier Merino Gil
  4. Beatriz Cobos Ramírez
  5. Jose María Vázquez Teja
  6. María Araceli Espejo López
  7. José Miguel Fernández Zamorano
  8. Ana María Berrio Escobar
  9. Francisco Cobo Aguilera
  10. Miryan Rodríguez Martínez
  11. Alvaro Skirole Román
  12. Rafaela Jiménez de la Cruz

Suplentes

  1. Raúl Linares González
  2. Juana Torres López
  3. Emilio Viana Alonso
  4. Mireya Moyano García

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A)

  1. Silvia Mellado Ruiz
  2. Esteban Morales Sánchez
  3. María Victoria Fernández Domínguez
  4. Mariano Poyato Zafra
  5. Ana Isabel Torralbo Higuera
  6. Juan José del Río Mera
  7. María Isabel Carrasquilla Pérez
  8. Carlos Hidalgo Gutiérrez
  9. María Mercedes del Rey Martín
  10. Francisco Javier Ariza Arevalo
  11. Irene Pérez Jurado
  12. Sergio Gracia Montes

Suplentes

  1. María Josefa Andrada Fernández
  2. David Borrallo Tapia
  3. María del Carmen Erencia Rojano
  4. Fernando Gómez Rodríguez

Por Andalucía

Izquierda Unida Andalucía-Podemos - Movimiento Sumar - Iniciativa del Pueblo Andaluz - Verdes Equo - Alternativa Republicana - Alianza Verde (PORA)

  1. Rosa María Rodríguez Ruz
  2. Antonio Jesús Morel Alcudia
  3. Alexandra Aceituno Casas
  4. Iván Fernández Olivares
  5. Rocío Cruz Gómez
  6. Salustiano Luque Lozano
  7. María del Valle López-Tello Jiménez
  8. Miguel Ángel Peña Muñoz
  9. Ana Belén Calzada Hombrado
  10. José Antonio Muñoz Estepa
  11. Lola Martínez Alcaide
  12. Rafael del Castillo Gomariz (Independiente)

Suplentes

  1. Elena Cortés Jiménez
  2. Antonio Carrillo Delgado
  3. María de los Ángeles Merina Casado
  4. Francisco Javier Sánchez Guisado

Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS)

  1. María Teresa Caballero Parreño
  2. David Sánchez Laguna
  3. María Pilar Muñoz de Verger López
  4. Manuel Chacón Rodríguez
  5. María Teresa Casado Jiménez
  6. Eduardo José López Pérez
  7. María de los Reyes Molina Lavela
  8. Gerardo Ruiz del Moral Tauste
  9. Ana María Naranjo de Miguel
  10. José Álvaro Garrido Dorado
  11. María de las Nieves Valverde Pérez
  12. Rafael Morales Naranjo

Suplentes

  1. Encarnación Álamos Castillo
  2. José Enrique Quesada Martínez
  3. María del Carmen Granado García
  4. Jesús González Serrano

Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo)

  1. Joaquín Malo de Molina Fernández de Cordova
  2. María del Carmen Espada Serrano
  3. Miguel Delgado Ayuso
  4. Araceli María Rivas Ramos
  5. Modesto Berná Berná
  6. María Pilar Ruiz Nosea
  7. José Manuel Figueroa Sánchez
  8. Carmenza Agudelo Ramírez
  9. Ángel Morales Sillero
  10. María del Pilar Peci Ruiz
  11. Antonio Cosano López
  12. María Victoria Arévalo Gómez

Suplentes

  1. Francisco Jordano Luna
  2. Montserrat Malo de Molina Fernández de Cordova
  3. Miguel Ángel Poyatos Puentes
  4. Beatriz García de Consuegra Romero

Nación Andaluza (N.A.)

  1. Ángel Salinas Perales
  2. Verónica Salinas Perales
  3. Juan Manuel Sáenz Rodríguez
  4. Miriam Mariscal León
  5. Julio César Naranjo Gómez
  6. María Victoria Simon Navarro
  7. Joaquín David López Moreno
  8. María Navarro Ortega
  9. Bartolomé Rodríguez Merchán
  10. Carmen Hidalgo Herrerías
  11. David Duque León
  12. Sara Obrero Moreno

Suplentes

  1. Jesús León Peiró
  2. Lidia María Perales Nieto
  3. José Antonio Renshaw Rodríguez
  4. Ainoa Calero Navarro

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

  1. María Jesús Martín Mayer
  2. Antonio Varo García
  3. Lucía Salmerón Ruiz
  4. Enrique Ortega Cabello
  5. Laura María Gálvez Carmona
  6. Lucas Javier Barreiro Mesa
  7. Laura Garrido Salmerón
  8. Carlos Muñoz Sanz
  9. Ana Isabel Bastida Burgos
  10. Roberto Guijarro López
  11. Alba Cortés Martínez
  12. Pablo Manuel Fernández Guerrero

Suplentes

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