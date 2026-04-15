Un total de 14 partidos y coaliciones se presentan a las elecciones andaluzas en Córdoba: estas son sus candidaturas

Las elecciones andaluzas están cada vez más cerca. Los partidos calientan la precampaña electoral (oficialmente la campaña arranca el 1 de mayo) con los primeros actos y convocatorias y completan el trámite administrativo para poder concurrir a los comicios el próximo 17 de mayo. Aunque algunos partidos ya han hecho las presentaciones de sus cabezas de lista, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércoles, 15 de abril, las candidaturas que se presentarán en la circunscripción electoral de Córdoba. En la capital, el sorteo para la elección de los componentes de las mesas electorales se hará el próximo martes.

En total son 14 los partidos y coaliciones que presentan candidatura en la provincia: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Por Andalucía (IU, Podemos, Movimiento Sumar), Vox, Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), Adelante Andalucía, Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Andalucistas del Pueblo Andaluz, Se Acabó la Fiesta, Por un mundo más justo, Nación Andaluza y Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

Las listas que concurren a las urnas en Andalucía son paritarias y cremallera (hombre-mujer o mujer-hombre), y en la provincia de Córdoba están formadas por 12 miembros (corresponden a los 12 parlamentarios andaluces que se eligen en esta circunscripción) y cuatro suplentes.

Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma)

Javier Luna Sánchez Patricia María García Carmona Manuel Urbano Navas María Pilar Bares Ruiz José Andrés de la Rosa Moreno Sacramento Peña Espejo Manuel Muñoz Alcaide Francisca Capellán Serrano Daniel Alcalde Liévana Susana Muñoz Morales Juan Luna Lozano Sara Romero Valenzuela

Suplentes

Pedro José Castillero Corpas Lidia Gómez Segura Selek Almansa Luna Benilde Alcaide Castro

La candidatura de Adelante Andalucía, junto al busto de Blas Infante en la plaza de Andalucía. / IRINA MARZO

Adelante Andalucía

María Victoria Serrano Vida Santiago Salas Romero María del Carmen Sánchez Solis Jorge Fernández Vidal Ana Isabel Martín Buendía Juan José Sastre Pérez Salud Hermoso García Jorge Francisco Hidalgo Ruiz Gloria López Almeida Rafael Díaz Moreno Patricia Carrascal Rivera Rafael López Ruz

Suplentes

Nuria Mateos Cobacho José María Talavera Núñez María Dolores Gómez Suárez Juan Carlos Cadenas de Llano Sosa

Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA)

Natalia Muñoz Pérez Antonio Zurera Cañadillas María Vázquez Ruiz Francisco José Ruiz León María del Carmen Merino Carreño Mohannad Bakeer Almoghrabi Lidia Viso Santos Vicente Fernández Cáceres Carmen Bogas Arenas Antonio Muñoz Jaime Carmen Vázquez Díaz José Reyes Navarro

Suplentes

Encarnación Carreño Valle Gonzalo Aguilar Muñoz Dolores Moreno Moreno Luis Manuel Viso Santos

Paula Badanelli, candidata de Vox, por Córdoba. / CÓRDOBA

Vox

Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal Juan José Coca López María Paz López González Javier Carlos Bazán Benítez Eva María González Almeda Juan Carlos Jiménez Gañán Ana María Rodríguez Pérez Diego Sánchez Serrano Asunción Pacheco Miralles Amaro López Cano Antonia López Urbano Francisco Paula Jiménez Hurtado

Suplentes

Ana María Caballero Martín Pedro Nieto del Río Ahinara Priego Ramírez Javier Esteban

Escaños en Blanco para Dejar Escaños Vacíos

Rafael de Troya Bononato Carmen María Valderrama Crespo Manuel Elías Roldán María Lourdes Bellido Garrido Antonio Cano Sánchez Pilar Márquez Quesada Antonio Jurado Checa María Antonia Díaz Polonio Rafael Zafra Pérez Lorena Garrido Hidalgo Juan José Frías Rubio Juana Hidalgo Utanda

Suplentes

Julián Serrano Arcos Andrea Garrido Hidalgo Francisco José Rodríguez Domínguez Pilar de los Ángeles Lizana Linares

Andalucistas - Pueblo Andaluz

Manuel Ortega Fernández María Lourdes Martínez Bedmar Andrés Bermúdez Luque Ana Manuela Sánchez Corbacho Ismael Jiménez Frías Dessiré Gutiérrez Córdoba Francisco Javier Palacios Cañete María Encarnación Plata Luna José Aguayo Jiménez María Luisa Galván Moreno Joaquín Campos Cañete Ana Ramírez Sánchez

Suplentes

Antonio Gutiérrez Chica María del Carmen Jiménez Martín Enrique Manuel Briones Moreno Elisabet María Domínguez Castillo

Presentación de la candidatura del PP Partido Popular a las elecciones al parlamento Andaluz Andalucía Antonio Repullo Adolfo Molina / AJ González / COR

Partido Popular (PP)

Antonio Jesús Repullo Milla Araceli Cabello Cabrera Jesús Ramón Aguirre Muñoz María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba José Antonio Nieto Ballesteros Verónica Martos Montilla José Carlos Gómez Villamandos María Nieves Ortiz López de Ahumada José Carlos García García Tatiana Pozo Romero José María Bellido Roche Matilde Esteo Domínguez

Suplentes

Francisco Javier Vacas Pérez María José Tejada Jiménez Antonio Bejarano Martín Vanessa Mariscal Herrera

Se Acabó la Fiesta (SALF)

Pedro Jesús García González María Victoria Lozano Orellana Francisco Javier Merino Gil Beatriz Cobos Ramírez Jose María Vázquez Teja María Araceli Espejo López José Miguel Fernández Zamorano Ana María Berrio Escobar Francisco Cobo Aguilera Miryan Rodríguez Martínez Alvaro Skirole Román Rafaela Jiménez de la Cruz

Suplentes

Raúl Linares González Juana Torres López Emilio Viana Alonso Mireya Moyano García

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A)

Silvia Mellado Ruiz Esteban Morales Sánchez María Victoria Fernández Domínguez Mariano Poyato Zafra Ana Isabel Torralbo Higuera Juan José del Río Mera María Isabel Carrasquilla Pérez Carlos Hidalgo Gutiérrez María Mercedes del Rey Martín Francisco Javier Ariza Arevalo Irene Pérez Jurado Sergio Gracia Montes

Suplentes

María Josefa Andrada Fernández David Borrallo Tapia María del Carmen Erencia Rojano Fernando Gómez Rodríguez

Por Andalucía

Izquierda Unida Andalucía-Podemos - Movimiento Sumar - Iniciativa del Pueblo Andaluz - Verdes Equo - Alternativa Republicana - Alianza Verde (PORA)

Rosa María Rodríguez Ruz Antonio Jesús Morel Alcudia Alexandra Aceituno Casas Iván Fernández Olivares Rocío Cruz Gómez Salustiano Luque Lozano María del Valle López-Tello Jiménez Miguel Ángel Peña Muñoz Ana Belén Calzada Hombrado José Antonio Muñoz Estepa Lola Martínez Alcaide Rafael del Castillo Gomariz (Independiente)

Suplentes

Elena Cortés Jiménez Antonio Carrillo Delgado María de los Ángeles Merina Casado Francisco Javier Sánchez Guisado

Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS)

María Teresa Caballero Parreño David Sánchez Laguna María Pilar Muñoz de Verger López Manuel Chacón Rodríguez María Teresa Casado Jiménez Eduardo José López Pérez María de los Reyes Molina Lavela Gerardo Ruiz del Moral Tauste Ana María Naranjo de Miguel José Álvaro Garrido Dorado María de las Nieves Valverde Pérez Rafael Morales Naranjo

Suplentes

Encarnación Álamos Castillo José Enrique Quesada Martínez María del Carmen Granado García Jesús González Serrano

Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo)

Joaquín Malo de Molina Fernández de Cordova María del Carmen Espada Serrano Miguel Delgado Ayuso Araceli María Rivas Ramos Modesto Berná Berná María Pilar Ruiz Nosea José Manuel Figueroa Sánchez Carmenza Agudelo Ramírez Ángel Morales Sillero María del Pilar Peci Ruiz Antonio Cosano López María Victoria Arévalo Gómez

Suplentes

Francisco Jordano Luna Montserrat Malo de Molina Fernández de Cordova Miguel Ángel Poyatos Puentes Beatriz García de Consuegra Romero

Nación Andaluza (N.A.)

Ángel Salinas Perales Verónica Salinas Perales Juan Manuel Sáenz Rodríguez Miriam Mariscal León Julio César Naranjo Gómez María Victoria Simon Navarro Joaquín David López Moreno María Navarro Ortega Bartolomé Rodríguez Merchán Carmen Hidalgo Herrerías David Duque León Sara Obrero Moreno

Suplentes

Jesús León Peiró Lidia María Perales Nieto José Antonio Renshaw Rodríguez Ainoa Calero Navarro

Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE)

María Jesús Martín Mayer Antonio Varo García Lucía Salmerón Ruiz Enrique Ortega Cabello Laura María Gálvez Carmona Lucas Javier Barreiro Mesa Laura Garrido Salmerón Carlos Muñoz Sanz Ana Isabel Bastida Burgos Roberto Guijarro López Alba Cortés Martínez Pablo Manuel Fernández Guerrero

Suplentes