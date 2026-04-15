Ratificada la cárcel para un miembro de la banda que saqueó viviendas de Córdoba por más de 313.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cinco años y un día de cárcel para un joven, de nacionalidad colombiana, procesado por robar objetos y dinero valorados en más de 313.000 euros en tres viviendas de Córdoba a finales de 2018.

En una sentencia dictada recientemente, el alto tribunal andaluz desestima el recurso presentado por la defensa, quien alega que se vulneró su presunción de inocencia y otros motivos relacionados con la apreciación de la agravante de participación en los hechos como miembro de grupo criminal, la celebración de juicio sin los otros dos supuestos autores (un hombre y una mujer que se hallaban en rebeldía) y la no apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

En 2024, la Audiencia provincial de Córdoba condenó a este individuo por un delito continuado de robo en casa habitada, de especial gravedad y participando como miembro de grupo criminal, y con la atenuante de dilaciones indebidas.

Viajó a Córdoba para robar

El tribunal considera probado que el encartado, puesto de común acuerdo con, al menos, otras dos personas más, se desplazó con ellas a Córdoba y se hospedaron en un hostal "a fin de recabar información sobre los lugares más favorables para realizar (...) robos con fuerza en casa habitada, aprovechando el horario de mañana en que generalmente los domicilios se encuentran vacíos".

La fiscal alude a otros nueve robos, pero no ha quedado acreditada su participación

Con este fin, añade, "eligen lugares que, por su fácil acceso a las autovías de salida de la ciudad, les permitieran una pronta huida, para lo cual visitaron zonas o barrios donde podrían llevar a cabo sus planes". En concreto, atribuye al encartado la participación en los robos cometidos en tres viviendas, dos de ellas, del mismo edificio.

Según describe, sustrajeron dinero en metálico, relojes, ropa, joyas, dispositivos electrónicos y otros efectos por un valor superior a los 313.000 euros. Sin embargo, no consta la participación del acusado en otros nueve robos perpetrados el mismo día y al mes siguiente, recogidos por la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.