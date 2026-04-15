El PSOE critica la "fallida gestión" de Bellido en Córdoba por el proyecto del Pabellón de la Juventud

El Pabellón de la Juventud es para el PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba la prueba de "la fallida gestión" del gobierno de José María Bellido en Córdoba. "La gestión municipal no avanza por mucho marketing e inversión de dinero público en publicidad que haga el gobierno”, ha asegurado este miércoles el portavoz socialista Antonio Hurtado, para quien el proyecto debía haberlo liderado la Gerencia de Urbanism,o y no el lmdeco, y no debía haberse hecho con un sistema de concesión integral de la construcción y la explotación del futuro complejo deportivo.

Hurtado ha reiterado una crítica que hace a menudo al regidor cordobés del PP: atribuirse avances que entiende que corresponden al Gobierno de Pedro Sánchez, como la Base Logística del Ejército de Tierra, el aeropuerto, el tren de cercanías o la biblioteca provincial Grupo Cántico, entre otros.

Hurtado, que esta mañana se ha desplazado al Sector Sur junto a sus compañeros del grupo municipal, ha sostenido que la forma de gestionar la construcción del Pabellón de la Juventud ha sido errónea. Prueba de ello, es que ya quedó desierta la primera oferta pública a finales del 2023 y que la segunda licitación lleva dos años y medio “en capilla”.

Según la información suministrada por el gobierno de Bellido, el segundo pliego de condiciones de la contratación del proyecto, construcción y explotación del Pabellón de la Juventud está pendiente de informe por la Intervención Municipal. Hurtado ha lamentado "el empecinamiento de Bellido en una operación mal planteada y con riesgo de ser fallida por segunda vez”.

Las emblemáticas esculturas del antiguo Pabellón de la Juventud / CÓRDOBA

Errores de partida

Hurtado entiende que se han cometido varios errores, partiendo de que el Imdeco no es el organismo a quien le corresponde la construcción y que debería ser la Gerencia Municipal de Urbanismo el organismo encargado. El segundo error según el PSOE es que el sistema de concesión integral, de elaboración del proyecto, su construcción y explotación, "no es el adecuado por no garantizar la sostenibilidad económica y financiera".

"Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos años reclamando que sea la Gerencia de Urbanismo donde se incluya la inversión necesaria para la elaboración del proyecto y la construcción del equipamiento, que se exija colaboración a la Junta de Andalucía para su financiación y que la explotación se haga directamente por el Imdeco, al igual que se hace con el Pabellón Deportivo de Vistalegre", ha indicado Hurtado, que ha lamentado que "después de siete años estemos sin proyecto aún y partiendo nuevamente de cero".