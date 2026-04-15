PSOE y Hacemos Córdoba se alían para exigir soluciones urgentes ante los retrasos del padrón en el Ayuntamiento

El grupo municipal de Hacemos Córdoba se sumará a la moción presentada por el PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y reclamará en el Pleno de mañana jueves la puesta en marcha de un plan de choque que permita resolver los “graves retrasos” que sufre el padrón municipal. En una nota de prensa, el grupo municipal ha tildado de “insoportable” la situación y alerta de que estos retrasos están afectando directamente a la ciudadanía. Así mismo, han pedido al Partido Popular información sobre el estado actual del padrón, que incluya el número de expedientes pendientes, los plazos reales de tramitación y las medidas adoptadas hasta ahora.

"Lejos de ser un problema puntual, estamos ante un fallo estructural que se ha cronificado durante todo el mandato, provocando que numerosos vecinos y vecinas no puedan acceder a ayudas ni completar trámites básicos", aseguran desde Hacemos Córdoba. “Estamos hablando de derechos que se están viendo bloqueados por una gestión deficiente”, añaden.

El alcalde habla con los portavoces de PSOE, Antonio Hurtado, y Hacemos, Juan Hidalgo, en el salón de plenos. / Manuel Murillo

Soluciones que no llegan

En esta línea, desde Hacemos Córdoba consideran que los anuncios realizados por el Partido Popular sobre la mejora del servicio no han tenido reflejo en la realidad. “Se prometieron soluciones que nunca han llegado, mientras los expedientes se acumulan durante meses”. Para la coalición de izquierdas, el problema que está detrás del retraso en el padrón es “la incapacidad del equipo de gobierno para dar respuesta a un servicio esencial”.

Asimismo, Hacemos Córdoba considera "especialmente grave" que el gobierno municipal no dé explicaciones sobre lo que está ocurriendo y que ni siquiera haya una responsable del área en la comisión informativa donde debía abordarse esta problemática. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando y cuándo se va a solucionar”, sostienen. Asimismo, reclamarán actuaciones inmediatas como el refuerzo de personal y la reorganización del servicio para garantizar una tramitación ágil. “No valen más excusas ni anuncios vacíos, hace falta actuar de manera decidida”, subrayan.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan además que el Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido de retrasos que pueden alcanzar hasta once meses y ha señalado la necesidad de aplicar el silencio administrativo positivo en estos casos, algo que consideran “una evidencia más de la gravedad del problema”. Finalmente, la coalición denuncia que “la mala gestión del Partido Popular no solo bloquea servicios básicos, sino que acaba trasladando sus consecuencias a quienes más lo necesitan”, y advierte de que seguirá llevando este asunto a los órganos municipales hasta que se adopten “soluciones efectivas”.