Una programadora se enfrenta a cuatro años de cárcel por vender una web de otro en Córdoba

Una programadora informática se sentará este jueves en el banquillo en Córdoba acusada, presuntamente, de vender una página web que no le pertenecía. Por estos hechos, la Fiscalía solicita que se le impongan cuatro años de prisión como responsable de una estafa.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía explica que la acusada contactó con el perjudicado a través de un amigo común, porque estaba interesado en la adquisición de páginas web. Después de esto, firmaron un contrato donde se comprometía, en calidad de vendedora, a crear 20 páginas web del tipo de nicho. El denunciante tendría que pagar por este servicio, algo que hizo ingresando diferentes cantidades en la cuenta bancaria de la acusada.

Sin embargo, "con el propósito de enriquecerse", la acusada propuso al denunciante que, en lugar de crear las 20 páginas web acordadas, le vendería una web de la que era titular, "sin serlo y bajo la promesa de que conseguiría un millón de visitas mensuales", así como determinada rentabilidad.

No pudo facilitar la web porque no le pertenecía

Ambos acordaron que el dinero entregado se consideraría parte del abono por la compra de la nueva web. En ese momento, la encartada, "para asegurarse su propósito, no le facilitó el nombre de la web, con la excusa de motivos de seguridad, hasta que no efectuara el pago completo", señala el Ministerio Fiscal.

Cuando el perjudicado abonó el importe total más el IVA, la acusada le facilitó los datos relativos a la web, pero no le pudo trasmitir el contenido, el hosting ni la copia de seguridad del hosting por no ser la propietaria. Así las cosas, la víctima reclama la indemnización que pudiera corresponderle. El fiscal considera que lo acontecido constituye una estafa y solicita que se impongan cuatro años de prisión a la encartada.