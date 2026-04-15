Octava edición
Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco recogen su premio a Entidades con Corazón de Cáritas
El obispo, Jesús Fernández, ha resaltado la importancia de la caridad, encarnada en la labor de Cáritas Diocesana de Córdoba, que atiende a familias necesitadas
El Obispado de Córdoba y Cáritas Diocesana han presentado este miércoles Ver Iglesia 26 y los premios Entidades con corazón. Con este acto se ha dado a conocer la actividad de la Diócesis en su dimensión asistencial, celebrativa y pastoral y se ha presentado la labor de la Fundación Renacer.
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha destacado durante esta presentación como la luz de la Iglesia se hace especialmente visible en la caridad a través de la labor de Cáritas Diocesana de Córdoba o de Renacer y ha aseverado que “la Iglesia diocesana encarna ese amor que no condena, sino que salva en una atención que no juzga sino que acoge e invita a no pasar de largo, como el buen samaritano que se hace presente en el dolor de la herida y que este año vimos concretado en el pueblo de Adamuz”.
Premios Entidades con Corazón
Los premios Entidades con Corazón han reconocido la ayuda de tres empresas cordobesas para desarrollar su labor caritativa. Pan El Vacar, Ximénez Group y Transco han sido galardonadas en esta octava edición de los premios.
Estos galardones han reconocido por octavo año a las empresas de Córdoba por el apoyo material y de programas de inserción a favor de Cáritas. En nombre de todos los premiados, Alberto del Rey, de Ximénez, ha reconocido que este premio “no es solo un honor, es también una llamada a no olvidar que hay personas que siguen enfrentándose a la vida sin lo más básico y ante esa realidad no podemos mirar hacia otro lado”.
Los datos de Cáritas
Según los datos presentados por Darío Reina, director de Cáritas Diocesana, el último estudio cifraba en casi 500 personas las que viven en situación de calle o infravivienda en Córdoba. Muchas más, una de cada cuatro según el último informe Foessa Andalucia, tiene dificultades para acceder a una vivienda, mientras un 10% de la población se encuentra en situación de exclusión severa y un 13% en situación de exclusión moderada en la región andaluza.
Ante esta situación, Cáritas Diocesana de Córdoba ofrece ayuda y asistencia a través de la atención a familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas; en la promoción de la persona y “a través de la orientación, la intermediación y la inserción laboral, con programas de empleo y nuestra empresa de inserción Solemccor; en el acompañamiento a personas mayores que sufren vulnerabilidad o soledad no deseada y en tantos otros espacios donde la fragilidad humana se hace presente”.
Hogar Renacer
Ver Iglesia 26 ha hecho un recorrido por la vida de la Iglesia diocesana y ha presentado la Fundación Pía Autónoma Hogar Renacer, una entidad que trabaja desde fines de los años 70 en la asistencia y atención de personas con problemas relacionados con el uso de alcohol y otras sustancias, sus patologías psiquiátricas asociadas y su situación de alta vulnerabilidad. Este tratamiento integral cuenta con servicios asistenciales que incluyen el asesoramiento social y consta de un centro de desintoxicación residencial y otro de tratamiento ambulatorio con atención diaria supervisada y programa específico para mujeres.
Su gerente, Carolina Castellano, ha destacado en el transcurso del acto que “la enfermedad adictiva altera todos los ámbitos de la vida de una persona: físico, mental, social, económico, familiar, espiritual y casi por igual al enfermo y a su entorno, que enferma también”. Como testigo de su recuperación, ha intervenido uno de los usuarios de Hogar Renacer, que ha explicado que tras seguir tratamiento en este centro “he recuperado las ganas de trabajar, de divertirme, de gestión de mis emociones, en definitiva, he recuperado mi esencia y las ganas de vivir”.
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