La Junta de Andalucía insta a revisar protocolos por violencia machista para evitar casos como el de Córdoba

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha instado a revisar la respuesta a nivel nacional que ofrecen las Administraciones públicas para evitar más casos fatales de violencia machista como el ocurrido en el barrio cordobés de La Fuensanta el pasado lunes, cuando una mujer de 64 años fue asesinada por su expareja a machetazos a las puertas de su casa.

En atención a los medios tras participar en las jornadas '10 años de mediación del Defensor del Pueblo Andaluz' en Sevilla, el consejero ha concretado que "la respuesta a nivel nacional se tiene que revisar", para analizar "qué resultados están dando los protocolos" y "qué garantías" están ofreciendo las instituciones.

No obstante, Nieto ha matizado que es "muy difícil" ejecutar un protocolo que nos garantice el "cien por cien de acierto" y en el que se asegure que "no va a haber ningún tipo de desenlace fatal en estas situaciones". En relación, ha indicado que el "riesgo cero es imposible" y que "no podemos ser tan ingenuos" de pensar que se puede garantizar la seguridad total en este tipo de casos.

"No es un problema de fallo en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia o en la Junta de Andalucía", ha apuntado, mientras que ha señalado que estas situaciones responden a "un fallo sistémico en la sociedad en relación a la violencia sobre la mujer".

Entre todos "debemos hacer un análisis"

En esta línea, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha considerado que "no podemos pensar que solo fallan las instituciones" cuando se produce un caso de violencia machista como el ocurrido el pasado lunes en la capital cordobesa, al tiempo que ha reconociodo que, entre todos los agentes de la sociedad, debemos "hacer un análisis" para no "ser parte de una sociedad paternalista en la que todos pensamos que falla otro".

"Hay muchas personas que todavía siguen creyendo que la violencia puede ser la solución a algo", ha lamentado Nieto que, además, ha precisado que se requiere un "impulso permanente desde el trabajo, la familia o el entorno social de cualquier persona" para que no se produzcan "desenlaces fatales que terminan con la vida de una persona".

En suma, el consejero ha reconocido que la sociedad "tiene que madurar y tiene que ser capaz de reaccionar ante estas situaciones", así como ha concretado que las Administraciones públicas "tienen que poner los medios para que esas reacciones tengan atención".

"Tenemos que concienciar a la ciudadanía para que no se tengan actuaciones de este tipo y para que arrinconemos más al violento que trata de agredir a la persona a la que quiere, con la que ha convivido, y que ese tipo de prácticas pasen definitivamente a la historia", ha declarado.

Bajo este contexto, Nieto ha apostillado que España es "uno de los países que lidera la lucha contra la violencia de género", instando a todas las instituciones a que, cuando se produzca un caso como el de Córdoba, a "reaccionar reafirmando nuestro compromiso contra este tipo de violencia".

Con este suceso, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista tras confirmar el pasado martes el Ministerio de igualdad el caso de Tulia. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.