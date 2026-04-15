Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 15 de abril de 2026

Encuentros en el centro

Presentación del libro ‘El pensamiento erótico’

El Centro Andaluz de las Letras invita a un encuentro con la poeta y novelista Sara Torres, quien presentará su último libro, El pensamiento erótico, en conversación con Tania Padilla. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico. América, s/n. 19.00 horas.

Conferencia

‘Córdoba y el Al-Andalus que llevamos dentro’

Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, escritor y músico hablará sobre Córdoba y el Al-Andalus que llevamos dentro. Presentan el evento Diego Casas y Alfonso Cost.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Primavera Science festival

Segunda jornada de actividades

La temática será Filología y el futuro de la energía y comenzará con un recital poético-musical a cargo de Susana Díez de la Cortina, y a continuación, habrá la charla divulgativa La luz (casi) nunca nos falla: secretos y desafíos de la red eléctrica del siglo XXi, impartida por el catedrático Antonio Moreno Muñoz..

CÓRDOBA. Bar Limbo. Juan Rufo, 2. 19.00 horas.

Primavera Science festival / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Ruta por las Tabernas

Recital flamenco

Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba., tendrá lugar una velada flamenca con A. García El Califa y Alfonso León, al cante y Niño Seve, al toque. Entrada libre según aforo..

CÓRDOBA. Taberna La ruina de la colegiata. Menéndez Pelayo, s/n. 21.30 horas.

‘No normal tour’

Charla-coloquio

Manuel Sanz Rodríguez y Valle I. Tello Jiménez presentarán una charla-coloquio sobre Guerras por el petróleo y transiciones fallidas.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala. Ronda del Marrubial, s/n. 19.00 horas.

‘No normal tour’ / Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Cultura

Sexta Jornada de la 45º Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Noticias relacionadas

Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..