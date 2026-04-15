Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 15 de abril de 2026
Encuentros en el centro
Presentación del libro ‘El pensamiento erótico’
El Centro Andaluz de las Letras invita a un encuentro con la poeta y novelista Sara Torres, quien presentará su último libro, El pensamiento erótico, en conversación con Tania Padilla. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca P. Grupo Cántico.
América, s/n.
19.00 horas.
Conferencia
‘Córdoba y el Al-Andalus que llevamos dentro’
Antonio Manuel, profesor de la Universidad de Córdoba, escritor y músico hablará sobre Córdoba y el Al-Andalus que llevamos dentro. Presentan el evento Diego Casas y Alfonso Cost.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Primavera Science festival
Segunda jornada de actividades
La temática será Filología y el futuro de la energía y comenzará con un recital poético-musical a cargo de Susana Díez de la Cortina, y a continuación, habrá la charla divulgativa La luz (casi) nunca nos falla: secretos y desafíos de la red eléctrica del siglo XXi, impartida por el catedrático Antonio Moreno Muñoz..
CÓRDOBA. Bar Limbo.
Juan Rufo, 2.
19.00 horas.
Ruta por las Tabernas
Recital flamenco
Dentro del 22º Ciclo flamenco Cruzcampo Por la ruta de las tabernas de Córdoba., tendrá lugar una velada flamenca con A. García El Califa y Alfonso León, al cante y Niño Seve, al toque. Entrada libre según aforo..
CÓRDOBA. Taberna La ruina de la colegiata.
Menéndez Pelayo, s/n.
21.30 horas.
‘No normal tour’
Charla-coloquio
Manuel Sanz Rodríguez y Valle I. Tello Jiménez presentarán una charla-coloquio sobre Guerras por el petróleo y transiciones fallidas.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
19.00 horas.
Cultura
Sexta Jornada de la 45º Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Durante un mes, librerías de toda España vendrán a Córdoba con joyas bibliográficas, ediciones únicas y libros en oferta que esperan encontrar nuevas manos lectoras..
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
- Crimen machista en Córdoba: muere una mujer a manos de su expareja tras una agresión con arma blanca en la Fuensanta
- Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una pelea en plena calle en Posadas
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
- La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
- Indignación en Córdoba tras el crimen machista en La Fuensanta: 'La orden de alejamiento era un cachondeo