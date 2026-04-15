Tradiciones
Flora confirma a Flover y Taller Banegas como primeros artistas de su edición de 2026 en Córdoba
El festival, que se celebrará del 12 al 22 de octubre, adelanta el anuncio de participantes y sitúa sus primeras instalaciones en el Palacio de la Merced y el Museo Arqueológico
Flora, el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, ha anunciado los dos primeros artistas confirmados para su edición de 2026: el estudio estadounidense Flover y el creador español Taller Banegas. Ambos formarán parte de la novena edición del certamen, que se celebrará en Córdoba del 12 al 22 de octubre.
Dos primeras confirmaciones
Según ha informado la organización, Flover instalará su propuesta en el patio Barroco del Palacio de la Merced, con patrocinio de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, mientras que Taller Banegas lo hará en el segundo patio del Museo Arqueológico de Córdoba, con patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Flora ha decidido este año adelantar el anuncio de los artistas participantes, haciéndolo coincidir con la visita preliminar que ambos creadores realizarán esta semana a Córdoba para conocer los espacios en los que intervendrán en octubre.
Perfil internacional y emergente
Con sede en Nueva York, Flover es un estudio de arte floral conocido por sus composiciones escultóricas y poco convencionales. Ha trabajado para artistas como Lady Gaga, Arca o Gigi Hadid, así como para marcas como Nike, Netflix, Google, YouTube, Spotify, Soho House, GQ o Reebok. La organización destaca además que sus proyectos han aparecido en cabeceras como Vogue, Elle USA o The New York Times.
Por su parte, Taller Banegas, fundado y dirigido por Alejandro Fernández Banegas, desarrolla un trabajo vinculado a las bellas artes, el interiorismo y el arte floral. Según Flora, su propuesta se caracteriza por un lenguaje depurado y contemporáneo, y el artista ya había participado en ediciones anteriores del festival como asistente artístico.
Quedan tres artistas por anunciar
La organización ha precisado que junto a Flover y Taller Banegas participarán otros tres creadores, cuyos nombres se darán a conocer en las próximas semanas. Los cinco artistas competirán por los dos premios del certamen, dotados con 25.000 euros para el primero y 10.000 euros para el segundo.
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