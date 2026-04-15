La familia del joven cordobés asesinado en El Arenal pedirá en el Congreso el endurecimiento de la Ley del Menor

La familia de Alejandro Ortega Romero, el joven cordobés de 16 años asesinado en el recinto ferial de El Arenal, estará este jueves 16 de abril en el Congreso de los Diputados para reclamar un endurecimiento de la Ley del Menor junto a otras familias de víctimas que consideran que las penas actuales son “insuficientes” y no reflejan la gravedad de delitos cometidos por menores.

En total, tres familias andaluzas y otras dos afectadas de distintos puntos de España presentarán más de 100.000 firmas recogidas a través de plataformas digitales. Denuncian que las condenas, basadas principalmente en el internamiento en régimen cerrado, resultan “de vergüenza” ante crímenes de extrema violencia.

El caso del joven cordobés, cuyo agresor fue condenado a ocho años de internamiento terapéutico y cinco de libertad vigilada, se suma a otros como los ocurridos en Sevilla o Barcelona. Todas las familias coinciden en exigir una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que contemple castigos más severos para delitos graves.

“Nadie nos va a devolver a nuestros hijos, pero lo que hay ahora no es justicia”, resumen los familiares, que llevarán su reivindicación ante la Cámara Baja.

Otras cuatro familias

Junto a la familia del joven cordobés, acudirán al Congreso otras cuatro familias. Entre ellas, Silvia Guerrero, madre de Juan, asesinado en Tárrega (Barcelona), que ha impulsado una recogida de más de 65.000 firmas dentro de la campaña conjunta que supera las cien mil. También estará Francisco José Márquez, padre del joven asesinado en Isla Mayor (Sevilla), cuyo agresor menor fue condenado a seis años de internamiento.

Noticias relacionadas

Se suman igualmente el padre de Jesús Rosado Jiménez, asesinado en Palomares del Río (Sevilla), y la familia de Leticia Rosino, asesinada en Zamora, que denuncian que el autor quedará en libertad en mayo tras cumplir ocho años, insistiendo todos en la necesidad de endurecer la Ley del Menor.