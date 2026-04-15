Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 15 de abril
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 16 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:
Fernando Molina Arroyo
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Blanco Madero
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Salud.
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