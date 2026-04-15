Los fallecidos en Córdoba el miércoles 15 de abril

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 16 de abril, están previstas las siguientes inhumaciones:

Fernando Molina Arroyo

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Blanco Madero

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Salud.