Elena Vega, portavoz de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia Machista: "Es evidente que si una mujer ha sido asesinada es porque ha habido fallos"

-¿Qué valoración hace la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres del asesinato de Tulia Esther en el barrio de la Fuensanta y de las circunstancias en las que se produjo?

-Lamentamos que se haya cometido otro asesinato machista en uno de los trimestres más trágicos de los últimos años, no teníamos un número tan elevado de asesinatos machistas desde hace cinco años. Este caso está muy ligado a una de nuestras demandas, la valoración del riesgo. En lo que va de año, el Comité de Crisis por Violencia de Género se ha reunido dos veces y una de sus conclusiones es que las valoraciones de riesgo se tienen que hacer con una mayor profundidad. Estamos en un contexto de gran violencia en las redes que está haciendo que las violencias machistas queden cada vez más impunes, por eso el nivel de peligrosidad es cada vez más alto. Lo que antes se consideraba riesgo medio quizá ahora deba considerarse riesgo alto para adoptar las medidas de protección adecuadas. No es que seamos dramáticas o exageradas, pero algo está fallando. No podemos desligar los asesinatos del contexto social. Vemos vídeos virales de jóvenes diciendo cómo maltratar a la pareja, cómo dar los golpes, dónde darlos y eso muestra que estamos dando pasos grandísimos hacia atrás. Además, hay que contraponer esos bulos que dicen que siempre que una mujer denuncia, el maltratador va directamente a la cárcel. Ojalá hubiera ocurrido en este caso, pero no, ese hombre no estaba en la cárcel y hay que decirlo para que la gente sepa que no se puede frivolizar con la violencia machista.

-¿En la plataforma conocían el caso de Tulia Ester, estaba en contacto con vosotras?

-No, ahora sí hemos ofrecido la orientación y el apoyo psicológico y jurídico a la familia, pero nosotras no teníamos hasta estos momentos conocimiento del caso.

-¿Cree que habría ayudado que la víctima tuviera la app AlertCops?

-Hemos visto muchos comentarios criticando que no la tuviera pero, en este caso, una aplicación en el móvil no hubiese solucionado nada. Cada sistema de protección debe valorarse en función del caso y aquí no hubiese servido de nada.

"La cuestión no es por qué declinó que la policía la acompañara, sino por qué no es obligatorio ese acompañamiento si es un recurso previsto para riesgo medio"

-También se ha dicho que ella declinó que la policía la acompañara al juicio.

-Sí, pero la cuestión no es por qué declinó que la policía la acompañara, sino por qué no es obligatorio ese acompañamiento si es un recurso previsto para riesgo medio. Ese hombre entró el sábado con un martillo en su vivienda e hizo añicos un equipo de música, eso debería haber hecho saltar las alarmas. Como dicen los psicólogos, esa violencia que descarga sobre los objetos físicos se puede dirigir también a la víctima. Entonces, ¿por qué la policía no se presentó para acompañarla? Creemos que no se está valorando como debería la gravedad de la violencia machista. Cuando el agresor roció el portal con gas pimienta, los allegados lo vivieron con mucho terror. Tenemos que meternos en la cabeza que estos asesinos son un peligro social y que cuando se produce un asesinato machista, la sociedad entera está fallando. Las mujeres somos las que sufrimos, pero la violencia machista repercute también en la infancia, en la familia e incluso en los vecinos, así que hay que ampliar la mirada para ver todo lo que está ocurriendo.

-La subdelegada del Gobierno en Córdoba ha dicho que no hubo ningún fallo más allá de que el asesino se saltó una orden judicial.

-Es evidente que si una mujer ha sido asesinada es porque ha habido fallos, empezando por ese acompañamiento policial. Otro error es que cambiaron la cerradura de la casa como medida de protección, pero la del portal no cuando este hombre vivía en el mismo bloque. Entonces, claro que ha fallado la valoración de riesgo, porque aunque se aseguren de que él sacara sus cosas de la vivienda y se fuera a otro sitio, no se aseguraron de que no pudiera volver a entrar en el portal. Así que por supuesto que ha habido fallos y ahora se tendrán que analizar. Aunque si se empieza diciendo que no los hay... Siempre que una mujer es asesinada, algo ha fallado.

-Después de cada caso, las instituciones condenan los hechos. ¿Esa respuesta es suficiente o habría que asumir otro tipo de responsabilidad?

-Las condenas que se limitan a cuando ocurre un asesinato dejan ese compromiso en nada. Es verdad que la colaboración con las asociaciones y colectivos es continua, pero también es verdad que están faltando medidas como las compañas de concienciación. Vemos cómo en Córdoba hay mupis que se instalaron para para esa publicidad contra la violencia machista que últimamente están cubiertos con grafitis, totalmente abandonados. Nuestra queja, que ya hemos trasladado en varias mociones, es que hay que mantener esas campañas de sensibilización que son fundamentales.

"No podemos decir que la mujer tiene que alejarse de su agresor cuando no tiene adónde ir; disponer de vivienda es esencial"

-¿Qué medidas concretas creen que hay que reforzar de forma urgente?

-La prevención y la confianza de las víctimas en las instituciones. Vemos cómo las mujeres acuden antes a la plataforma que a las instituciones, aunque luego van acompañadas por nosotras, porque faltan recursos. Esa confianza hay que trabajarla como medida de prevención. Además, una vez se presenta la denuncia, está el tema de la vivienda. No podemos decir que la mujer tiene que alejarse de su agresor cuando no tiene adónde ir. Disponer de vivienda es esencial.

-En este caso, ella había dado el paso de denunciar. ¿Qué pueden pensar quienes están a punto de hacerlo?

-Tenemos que analizar los fallos para corregirlos, pero hay que insistir en que la denuncia es la única vía para activar los recursos de protección y seguridad. Donde hay un camino, con la denuncia se abren dos.

-¿No cree que esas medidas de protección generan una falsa sensación de seguridad en algunas víctimas?

-Depende del caso, del agresor, de la medida que se aplique, pero si no protegemos a esas mujeres, ¿qué otra solución podemos darles? Aunque sea una falsa seguridad, es mejor eso que estar desprotegida totalmente ante el agresor, esa es la única manera de asegurar la vida de las mujeres.

-¿Qué mensaje lanzaría a las mujeres que estén en una situación similar a la de Tulia?

-Siempre digo que es muy fácil hablar cuando no se está en la piel de una víctima de violencia, solo les diría que si tienen la posibilidad de tender la mano a cualquier entorno cercano o una asociación que pueda ayudarlas, que lo hagan. No hay otra que contar con esa red de apoyo para salir de esa situación y que no se sientan solas.

-¿Qué papel debe tener la sociedad?

-El asesinato de Ana Orantes marcó un antes y un después, algo que estaba en el ámbito privado pasaba a ser un problema social que la sociedad tenía que atajar. Ahí surgió la normativa, los recursos y todas estas medidas. Eso se ha luchado, hay leyes, pero queda ese resquicio de lo privado, de "es que si oigo a mi vecina gritando, quizás sea una discusión de pareja, no lo he escuchado bien, será la tele". Y eso en un momento de normalización brutal de la violencia en las redes, que nos hace pensar que lo peor está por venir. Ese tipo de justificaciones de "yo no pensaba que se llegaría a esto" se tiene que combatir con sensibilización.

-Cuando se oye a una mujer gritando al otro lado de la pared, ¿qué se supone que hay que hacer?

-Acompañarla, acercarse, preguntar, ofrecerle ayuda y estar con ella, estar presente, que sepa que estás ahí, además de la denuncia, claro.