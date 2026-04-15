Las cuentas de la Iglesia en Córdoba en 2025: aumentan los ingresos un 31% hasta llegar a los 15,7 millones de euros

El ecónomo de la Diócesis de Córdoba, José Luis Vidal Soler, ha ofrecido este miércoles los datos económicos correspondientes a 2025 en el transcurso de la celebración de los premios Entidades con Corazón, organizados por Cáritas. El Obispado de Córdoba ha aprovechado la cita para dar cuenta de la actividad asistencial, celebrativa, pastoral y económica de la Diócesis a lo largo del año pasado, donde se percibe un aumento de los ingresos de un 31% hasta alcanzar los 15,7 millones de euros.

Los datos se corresponden, en exclusiva, con la actividad del Obispado (aquí no entran los números del Cabildo y su gestión de la Mezquita-Catedral) y para estar consolidados aún deberán contar con las cuentas de las 232 parroquias que hay en Córdoba y otras entidades diocesanas.

VIII Premios ‘Entidades con Corazón’ de Cáritas Jesús Fernández Iluminaciones Ximenez Panadería El Vacar Transcor / AJ González

Ingresos y gastos de la Diócesis de Córdoba en 2025

Según la información facilitada por el Obispado, la Diócesis de Córdoba registró en 2025 ingresos por valor de algo más de 15,7 millones de euros. Son 3,7 millones de euros más que en 2024, cuando el dato se quedó rozando los 12 millones (la información relativa a ejercicios anteriores se puede comprobar en el portal de transparencia de la Diócesis).

En cuanto a los gastos, fueron menores que los ingresos, por lo que la institución cerró el año con superávit. En este caso, la Diócesis gastó en distintos capítulos a lo largo del año pasado 13,1 millones de euros, una cifra también superior a la de 2024, cuando fueron 11,4 millones.

Aun así, esos gastos han sido menores de los previstos, según ha reconocido el propio Obispado, señalando que se ha debido a “la demora en la ejecución de obras importantes de rehabilitación y construcción de templos y centros pastorales, lo que conllevará un mayor esfuerzo económico en el presente año 2026 y siguientes”.

Más dinero por la equis de la renta y en ingresos excepcionales

Las aportaciones de los fieles siempre conforman el grueso de los ingresos que la Iglesia registra en Córdoba. En este concepto, el de aportaciones por asignaciones tributarias (marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta), la Diócesis ingresó el año pasado 6,6 millones de euros, que es un millón más que en 2024, cuando el dato fue de 5,5 millones.

En prácticamente todos los capítulos de ingresos se registraron subidas, aunque la más destacada fue en ingresos “extraordinarios/excepcionales”. Se pasó de 441.578 euros en 2024 a más de tres millones en 2025, relacionado sobre todo con una subida muy llamativa en otros ingresos de instituciones diocesanas.

Lo que entró en el apartado de ingresos patrimoniales (inmobiliarios y financieros) se incrementó un 77% hasta los 1,4 millones, mientras que en “otros ingresos corrientes” se registraron 3,3 millones, lo que supone una subida del 7%. En este último capítulo entran aportaciones de hermandades, parroquias o ingresos por exequias.

Se mantiene el gasto en el clero

Con respecto al capítulo de gastos, se divide básicamente en acciones pastorales (aquí entra Cáritas, por ejemplo), retribuciones de clero y personal seglar y conservación de edificios. En cuanto a las retribuciones, se gastaron 3,7 millones de euros en pagos al clero y 1,2 en pagos a seglares, cantidades que son muy similares a las del año anterior.

Se percibió, eso sí, una bajada en cuanto a las acciones pastorales, pasando de casi 3,7 millones gastos en 2024 y a 3,3 en 2025. En los gastos, lo que más se incrementó fue el capítulo de conservación de edificios, donde se pasó de gastar 1,8 millones en 2024 a 3,3 en 2025. La razón radica en la subida muy destacada en la cantidad que se dedicó a amortización de préstamos bancarios.