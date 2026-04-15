Cruces de Mayo en riesgo: sindicatos de la Policía Local de Córdoba llaman a no hacer horas extra por retrasos en los pagos

Los sindicatos Siplb, UGT y CSIF con representación en la Policía Local de Córdoba han pedido este miércoles a sus afiliados y a la plantilla policial en general no solicitar la prestación de servicios extraordinarios en las Cruces de Mayo. Estos tres sindicatos han remitido escritos a los agentes locales ante lo que tachan de "patente retraso" de abonos e "indiscutible incumplimiento" del calendario de pagos establecido en el último acuerdo laboral, ya que, según los sindicatos, debía estar todo liquidado a más tardar en diciembre.

Desde la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba explican a Diario CÓRDOBA que la fecha tope de pago era mayo (la propia delegada, Cintia Bustos, garantizó en el último pleno que se pondría al corriente del pago el mes que viene). Esta misma mañana, responsables de esta delegación han mantenido contacto con algunos sindicatos policiales para abordar la situación. La idea, que está pendiente de que los técnicos digan si es viable, es sacar una nómina adicional para poner al día el 2025 y abonar lo que queda pendiente.

Nuevo dispositivo de seguridad

La petición sindical, una especie de huelga de brazos caídos, pone en riesgo la celebración del primer gran fin de semana de las fiestas del Mayo Festivo, previstas del 29 de abril al 3 de mayo, que este año cae en plena campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Cabe recordar que el año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba puso en marcha un nuevo dispositivo de Policía Local para garantizar la seguridad de las cruces y se controlaron con cámaras con IA el aforo y se obligó a entrar y salir por itinerarios marcados a los ciudadanos que asistían a las de las zonas conflictivas como Santa Marina. Aparte del servicio ordinario, se necesitan unos 390 turnos, aproximadamente, para dar el mismo servicio que se dio el año pasado.

Ante este panorama, los sindicatos han hecho una recomendación a sus afiliados de no solicitar la prestación de servicios extraordinarios en las Cruces de Mayo y a aquellos que ya lo hayan solicitado que, "en beneficio del interés general del colectivo", renuncien a lo solicitado.

Coches de Policía Local en las cruces de Santa Marina del año pasado. / A.J. GONZALEZ

Dos circunstancias

En este sentido, los sindicatos consideran que es necesario tomar esta medida ante "la falta de respuesta objetiva" por parte de la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral del Ayuntamiento de Córdoba en la que se comprometan a ponerse al día en la próxima nómina de abril de todos los conceptos adeudados. Por otro lado, los sindicatos también lamentan "la falta de compromiso" del equipo de gobierno de cumplir con el calendario de pagos fijado en el convenio. Ambas circunstancias les llevan, sostienen en los escritos que han difundido entre la plantilla, a "mantener la situación de conflicto colectivo en negociación abierta".