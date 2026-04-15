Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

El pleno del sorteo de mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo se celebrará el próximo lunes, 21 de abril, a las 9.30 horas. Así lo han decidido los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Córdoba, que fijan esa fecha para sortear los miembros (titulares y suplentes) que conformarán las mesas el día en que los andaluces elegirán a sus representantes en el Parlamento de Andalucía. La última vez que el Pleno sorteó a los componentes de las mesas electorales de Córdoba fue de cara a las elecciones europeas de 2024. Para elegir integrantes de mesa en las elecciones andaluzas, que se celebraron el 19 de junio del 2022, también se celebró el correspondiente sorteo. Aquella vez, en Andalucía se constituyeron 10.187 mesas electorales formadas por tres personas, dos vocales y un presidente, de las que 378 mesas estuvieron en los colegios electorales de Córdoba capital.

En el sorteo para la elección de los miembros de estas mesas se emplea un método que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) a todos los municipios. Los elegidos son seleccionados de manera aleatoria del censo de la capital. De entrada, pueden formar parte de una mesa electoral todos aquellos cordobeses mayores de entre 18 años y 70 años que sepan leer y escribir. Los mayores de 65 años pueden renunciar a estar en un colegio electoral. Además, solo pueden ser presidentes de mesa electoral aquellos que posean al menos el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado. Los candidatos a los comicios no pueden formar parte de las mesas electorales.

Una mujer introduce su voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía. / MANUEL MURILLO / COR

3 titulares y 6 suplentes

Sobre un censo de unos 260.000 cordobeses que viven en la capital, se seleccionan 3 titulares y 6 suplentes por cada una de las mesas. En estas elecciones, la Junta de Andalucía ha aumentado a 70 euros la gratificación económica para los miembros de las mesas electorales. Se incrementa en 5 euros respecto a los comicios de hace cuatro años y se iguala a la que ya se pagó en las últimas elecciones generales. El pago está exento de retenciones por parte de Hacienda.

Solo tendrán derecho a la dieta aquellos que tengan la condición de titulares de las mesas, es decir, que no la cobrarán los suplentes siempre que no hayan tenido que hacer ninguna sustitución. El presidente, los dos vocales y los suplentes deben presentarse a primera hora de la mañana en el colegio electoral asignado para que las mesas puedan constituirse. Si se han presentado todos los titulares los suplentes quedarán exentos y podrán marchar, en caso contrario serán quienes adquieran el status de miembros de mesa electoral.

La Junta Electoral de Zona informará al INE que es el encargado de comunicárselo a los ciudadanos. También podrá consultarse cuando se lleve a cabo el sorteo en la oficina virtual del Ayuntamiento. Para saber si está en la lista como presidente, vocal o suplente. Se accede a la página con DNI, certificado digital o Clave.