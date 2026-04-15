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Córdoba se postula para ser la sede central del organismo que investiga los accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación

El Gobierno central quiere reunir en una sola entidad las autoridades administrativas de investigación técnica de sucesos de trenes (como el de Adamuz), marítimos y aéreos

Tren Iryo siniestrado en el accidente ferroviario de Adamuz.

Tren Iryo siniestrado en el accidente ferroviario de Adamuz. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Córdoba presentará su candidatura para convertirse en la sede central de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios, Marítimos y Aviación Civil. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, que ha concretado que la presentación se hará antes de que acabe el mes de abril.

Ahora mismo, la investigación de accidentes en transporte en España está dividida en tres comisiones. Una de las que más puede sonar es la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que se encarga de arrojar luz sobre el trágico accidente de trenes ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero.

El objetivo ahora del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Transportes, es aunar todas las comisiones en una, algo que se ha decidido, precisamente, a raíz del choque de trenes de Adamuz. Esta autoridad administrativa tendrá como objetivo tanto prevenir que se produzcan accidentes por tren, mar o aire, como investigarlos en el caso de que sucedan.

Miguel Ángel Torrico, durante la rueda de prensa.

Miguel Ángel Torrico, durante la rueda de prensa. / CÓRDOBA

Córdoba se postula para ser la sede central

Lo que hará el Ayuntamiento de Córdoba, según ha detallado Torrico, es presentar su candidatura para que esa autoridad administrativa se establezca en la ciudad. En concreto, la candidatura de Córdoba ofrece dependencias en el estadio municipal de El Arcángel, tanto en la parte baja -para crear espacios de cara al público-, como en las plantas construidas -para las oficinas de este organismo-.

Como ha recordado Torrico, en el estadio aún quedan 18.000 metros cuadrados disponibles y el Gobierno pide 2.300 para establecer oficinas, sala de reuniones, sala de prensa o salón de actos y aparcamiento, que también abunda en los alrededores de El Arcángel.

La fachada de Preferencia del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, actualmente. La fachada de la grada de Fondo Sur de El Arcángel, también incompleta

Estadio municipal de El Arcángel. / A. J. GONZÁLEZ

Aprovechar la oportunidad y el 'tirón' ferroviario de Córdoba

Torrico ha señalado, sobre la candidatura de Córdoba, que supone seguir abriendo las puertas a "cualquier inversión tanto pública como privada" y entiende que la ciudad juega una baza importante a la hora de ser elegida: ser nodo ferroviario en España. Como ha indicado el también presidente de la Gerencia de Urbanismo, la posición de Córdoba dentro de ese mapa es estratégica, tiene una historia ferroviaria destacada y una conexión rápida y directa con Madrid, donde seguirán funcionando algunas direcciones técnicas de forma paralela a la central. También entiende el gobierno municipal que el hecho de haber sido tristes protagonistas del accidente de Adamuz coloca a Córdoba en una situación de cierta ventaja.

Noticias relacionadas y más

En la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes Ferroviarios, Marítimos y Aviación Civil trabajarán 60 personas -algunas de ellas ya lo están haciendo en las comisiones por separado- especializadas en ingeniería, derecho y gestión pública.

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