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Fiestas de Primavera

El Consejo del Movimiento Ciudadano duda de que se haga en la Feria de Córdoba 2026 "ninguna más de las mejoras pendientes"

El Consejo del Movimiento Ciudadano también denuncia la “paralización” de la futura ordenanza reguladora

Varias mujeres, en la portada de la Feria de Córdoba.

Varias mujeres, en la portada de la Feria de Córdoba. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación reconocido por el Ayuntamiento de Córdoba, "desconfía de que se pueda acometer ninguna más de las actuaciones comprometidas para la Feria de Mayo a medio plazo, ni en esta edición ni previsiblemente en la siguiente", asegura esta entidad en una nota de prensa. Además, el CMC denuncia el "parón de la anunciada ordenanza de Feria", así como lamenta que se "siguen soportando las consecuencias de unas bases para la organización de la fiesta que poco tienen que ver ya con la realidad".

Al respecto, el CMC recuerda que "en las últimas reuniones mantenidas se presentaron una serie de compromisos de actuaciones por parte de la Administración local, entre ellas la instalación de elementos para dar sombra (se han plantado árboles que aún no cumplen este objetivo y toldos en determinadas calles y puntos)". No obstante, la mejora de la urbanización de algunos espacios, "una vez que se ha renunciado al soterramiento de la red eléctrica, con acerado y material adecuado que permita la accesibilidad y la comodidad del usuario incluso en episodios de lluvia, sigue sin ser una realidad ni siquiera en el papel", ya que, según el Movimiento Ciudadano, "no se han licitado los trabajos de un proceso que lleva varios meses, a los que hay que sumar otro significativo plazo para ejecutar las obras". Con todo ello, "previsiblemente se echará encima la Feria de 2027, en plenas elecciones municipales".

Bases de la convocatoria municipal

Paralelamente, y mientras sigue el parón para la ordenanza de Feria, las actuales bases de la convocatoria municipal "vuelven a permitir que se incremente el número de casetas que se van a alquilar” a establecimientos, "tanto de ocio nocturno para casetas jóvenes como de restaurantes, que ni siquiera pagan las tasas por estos conceptos al escudarse en los nombres de unos colectivos", explica la nota del CMC.

Comienza la instalación de toldos para la Feria 2026

Instalación de los toldos en el recinto ferial, hace unos días / Manuel Murillo

Tampoco, afirman desde el CMC, hay constancia en mejoras de seguridad, de transporte público o de trato a los jóvenes, particularmente ante el botellón que se crea junto a la Feria y “del que nadie quiere responsabilizarse”. Es el mismo caso de las prometidas y consensuadas instalaciones a cota cero, que son necesarias para rebajar costes y de las que no hay noticia.

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Ante estas situaciones, el CMC confía en que se pueda reunir la Comisión de Feria para conocer exactamente cuáles son los proyectos y las perspectivas del desarrollo de los proyectos, tanto para la próxima Feria de 2026 como para la de la edición siguiente.

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