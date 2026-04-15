El congreso de Inmunología en Córdoba reunirá a 600 expertos y pondrá el foco en la medicina predictiva

Córdoba será del 16 al 18 de abril de 2026 el escenario del 46 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), una cita científica que reunirá a alrededor de 600 investigadores, clínicos y profesionales sanitarios procedentes de España y del ámbito internacional, situando a la ciudad en el centro del debate sobre los últimos avances en inmunología.

El encuentro se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba, que se convertirá en el eje de la actividad científica durante tres días. La presidenta del congreso y jefa del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Aurora Jurado Roger, ha destacado que el evento será una plataforma para el intercambio de conocimiento y la formación de jóvenes investigadores, con un programa centrado en las inmunoterapias, la inmunología clínica y traslacional y las tecnologías emergentes aplicadas a la especialidad.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, Silvia Sánchez-Ramón, ha subrayado que esta edición aborda un cambio de paradigma hacia una medicina predictiva y preventiva, basada en biomarcadores inmunológicos, perfiles personalizados e intervenciones tempranas que permitan anticipar enfermedades antes de la aparición de síntomas clínicos.

El congreso pondrá el foco en el desarrollo de biomarcadores inmunológicos, herramientas clave para analizar el estado del sistema inmunitario de cada paciente y anticipar el riesgo de enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Según han explicado, este enfoque permite avanzar hacia una medicina más personalizada, en la que los tratamientos se adaptan a las características biológicas de cada individuo.

El cribado neonatal, a punto de llegar a Andalucía

También se abordarán los avances en el cribado neonatal de inmunodeficiencias primarias graves, una técnica que permite detectar desde el nacimiento alteraciones del sistema inmune que, si no se diagnostican a tiempo, pueden derivar en infecciones graves e irreversibles. Su implantación progresiva busca reducir el infradiagnóstico y mejorar el pronóstico mediante intervenciones precoces.

Aurora Jurado Roger, Lourdes Morales y Silvia Sánchez-Ramón / Manuel Murillo

La inteligencia artificial aplicada a la inmunología clínica será otro de los grandes temas del encuentro. Estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de datos clínicos y biológicos, identificar patrones complejos y reducir significativamente los tiempos de diagnóstico, que en algunas enfermedades pueden prolongarse durante años. Además, facilitan la predicción de complicaciones y mejoran la toma de decisiones clínicas.

Las terapias avanzadas ocuparán un lugar central, con especial atención a las CAR-T, CAR-NK y la terapia génica. Estos tratamientos se basan en la modificación o reprogramación de células del sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer o ciertas inmunodeficiencias, y están ampliando su aplicación más allá de la oncología, hacia enfermedades autoinmunes e inflamatorias, han destacado.

La inmunoterapia del cáncer también será protagonista, destacando el papel del sistema inmunitario como herramienta terapéutica para atacar células tumorales. Estas estrategias, cada vez más desarrolladas, están contribuyendo a transformar algunos tipos de cáncer en enfermedades controlables o crónicas, especialmente cuando se combinan con otros tratamientos.

En el ámbito de los trasplantes, se presentarán nuevos biomarcadores que permiten mejorar la compatibilidad entre donante y receptor, así como optimizar el seguimiento inmunológico del paciente tras la intervención. Esto facilita la detección precoz de rechazos y el ajuste más preciso de los tratamientos inmunosupresores.

Finalmente, el congreso profundizará en la relación entre distintas patologías del sistema inmunitario, como las inmunodeficiencias, las enfermedades autoinmunes y las autoinflamatorias, que en muchos casos comparten mecanismos biológicos. Este enfoque integrado, junto con la medicina personalizada y la mejora de la transición asistencial entre etapas pediátricas y adultas, refleja un cambio de paradigma en la comprensión y tratamiento de estas enfermedades.

El congreso contará con el respaldo institucional de la Casa Real, con la Reina Letizia al frente del Comité de Honor, así como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , lo que refuerza la proyección nacional e internacional del encuentro.

Desde el ámbito local, el Ayuntamiento de Córdoba ha destacado la importancia de este tipo de congresos para la proyección de la ciudad como destino científico y cultural, complementando la actividad académica con una programación de visitas guiadas al casco histórico, los patios y enclaves patrimoniales.

La organización ha subrayado también el impacto científico y formativo del congreso, que incluye la presentación de cientos de comunicaciones científicas, simposios especializados y la participación de ponentes de referencia internacional procedentes de Estados Unidos, Francia, Bélgica y otros países europeos y latinoamericanos.