Economía
El Clúster Andalucía Logistics se va de gira: Córdoba vende las bondades de la logística como un eje de desarrollo esencial
El clúster logístico andaluz, con el apoyo del Imdeec, promueve encuentros en varias ciudades andaluzas para analizar la innovación y competitividad empresarial en el sector
El presidente del Clúster Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, han informado este miércoles sobre el proyecto 'Innovación y competitividad empresarial en el sector logístico en Andalucía', que desarrolla el clúster en el marco de ayudas ESAL del organismo municipal.
Como ha detallado Tamarit, la iniciativa busca "generar puntos de encuentros donde las empresas, las entidades públicas y los agentes del conocimiento puedan generar un intercambio de conocimiento y de experiencia" en torno a la logística, donde Córdoba tiene mucho que decir. El presidente del clúster ha incidido en cómo la logística es ya un "eje económico que está haciendo transformar a nuestra ciudad", gracias, en parte, al impulso que en este sentido ofrece ser sede de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).
El proyecto que desarrolla el clúster ya ha pasado por los puertos de Huelva y Sevilla, donde ha reunido a más de 150 empresarios, y en los siguientes meses viajará a Antequera, Motril, Almería y Cádiz. El punto final se pondrá en Córdoba. Tamarit ha manifestado que el objetivo principal es el de "presentar a una Córdoba que está enseñando unas capacidades económicas diferentes y hacer valer el papel que Córdoba está teniendo en la logística, no mirando solamente la logística desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista de la oportunidad de generación de empleo".
Digitalización e inteligencia artificial
En los encuentros se habla de logística, pero también de digitalización o inteligencia artificial y cómo sacarle el mayor partido. La logística, ha añadido Tamarit, "tiene una transformación transversal en muchos sectores y hoy día se está viendo que es necesaria para ser competitivo, sostenible y sustentable".
El presidente de Andalucía Logistics ha hablado también de la importancia que tendrá el parque logístico Gran Capitán, que se ubicará en La Rinconada, junto a la BLET. Para Tamarit, "es un paso esencial y fundamental para que este proyecto tenga una atracción de inversión real".
Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha valorado que el proyecto se desarrolle dentro de una convocatoria del instituto municipal, lo que supone el apoyo desde el Ayuntamiento para que "Córdoba cuente con un tejido empresarial preparado para los retos del futuro", al tiempo que entiende que se trata de "una oportunidad para que nuestro tejido empresarial gane competitividad y se sitúe en la vanguardia de la innovación logística".
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