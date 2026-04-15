El Centro Comercial Abierto acoge este sábado el Viñuela Shopping Hill: programación, concursos, actividades infantiles y actuaciones musicales

El Centro Comercial Abierto (CCA) de Viñuela celebrará finalmente el próximo sábado 18 de abril una nueva edición del Viñuela Shopping Hill debido al aplazamiento "al que se vio obligada la organización debido a la previsión de lluvias de la semana pasada", explica la organización en una nota de prensa.

Esta nueva edición del Viñuela Shopping Hill marca el inicio de la campaña de primavera con una "completa oferta de actividades comerciales, culturales y de ocio" en el entorno de la avenida Jesús Rescatado. “No podíamos ver empañada por la lluvia esta cita clave para nuestros negocios y por ello decidimos aplazar a este sábado, cuando tendremos un sol radiante y una temperatura excepcional”, ha explicado el presidente del CCA, Manuel Calvo.

Una cita consolidada en el calendario comercial

El evento, ya "afianzado en el calendario comercial de la ciudad", reunirá a numerosos establecimientos y se desarrollará en dos escenarios principales ubicados en la avenida de Jesús Rescatado, que acogerán una programación ininterrumpida a lo largo de toda la jornada. El presidente del CCA, Manuel Calvo, ha señalado que esta iniciativa “se ha consolidado como un referente tanto para el barrio como para el comercio local”, destacando que su finalidad es “impulsar las ventas y acercar los negocios a los vecinos en un ambiente atractivo y participativo”.

Dos escenarios y programación continua

La actividad dará comienzo a las 11.00 horas del sábado 18 de abril en uno de los escenarios situados en Jesús Rescatado, con propuestas gastronómicas que incluirán un showcooking a cargo de Thermomix y un concurso al mejor salmorejo. A lo largo del día se irán sucediendo actuaciones musicales, animación y distintas actividades participativas.

Asistentes en la pasada edición de Viñuela Shopping Hill. / CCA Viñuela

De manera simultánea, ambos escenarios -ubicados este año en Jesús Rescatado como novedad debido a las obras en Viñuela- acogerán de forma alterna exhibiciones, espectáculos de magia y actuaciones musicales, conformando una programación pensada para todos los públicos.

Actividades familiares y dinamización comercial

El evento contará también con una variada oferta de actividades dirigidas al público infantil, como talleres, juegos y cuentacuentos organizados en colaboración con centros educativos y colectivos del barrio, además de una exposición de vehículos clásicos. En el ámbito comercial, la jornada incluirá incentivos a las compras, como el sorteo de 500 euros y propuestas participativas como el bingo comercial.

Calvo ha destacado que “iniciativas de este tipo ayudan a fortalecer el comercio de proximidad y a generar un impacto positivo tanto en las ventas como en la proyección de los negocios locales”.

Apoyo de las instituciones a la iniciativa

Desde la organización se ha puesto en valor el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, y la Junta de Andalucía, así como la colaboración de distintas instituciones, entidades y empresas que hacen posible la celebración del Viñuela Shopping Hill, una iniciativa que combina actividad económica y dinamización social.

“El apoyo institucional y la implicación del tejido comercial permiten que este evento continúe creciendo y se consolide como una de las principales citas comerciales del barrio”, ha concluido Calvo.