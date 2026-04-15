Bruselas traslada a Adelante Andalucía que seguirá supervisando la investigación del accidente de Adamuz

Adelante Andalucía ha informado este miércoles del compromiso manifestado por la Comisión Europea de continuar "supervisando de cerca" la investigación de las causas del accidente de Adamuz, que provocó 46 fallecidos el 18 de enero pasado.

En un comunicado, ha difundido la respuesta ofrecida por Bruselas a esta formación política y detalla que la UE espera determinar "si el accidente de Adamuz podría tener como factor causal un defecto en las medidas adoptadas en el marco del plan de acción".

En concreto, Adelante Andalucía le preguntó si las normas implementadas después del accidente de Angrois estaban en vigor en el momento de la tragedia de Adamuz. Como se recordará, la catástrofe ferroviaria acontecida cerca de Santiago de Compostela en 2013 provocó 80 fallecidos.

Esta formación recuerda que, junto a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, solicitó a la Comisión Europea una respuesta escrita días después del accidente. La UE le ha respondido que las responsabilidades de investigar los accidentes ferroviarios de forma independiente recaen sobre los organismos nacionales de investigación y que la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) ofreció asistencia técnica de inmediato.

En segundo lugar, le ha indicado que cualquier posible procedimiento de infracción con respecto al accidente ferroviario de Adamuz depende de la conclusión de la investigación en curso y de sus resultados.

Adelante Andalucía se compromete a seguir de cerca el caso y a recurrir a todas las instancias posibles para aclarar lo sucedido y buscar responsabilidades políticas y jurídicas. “El mayor respeto a las familias es llegar hasta la verdad”, ha defendido José Ignacio García, portavoz y candidato de Adelante Andalucía.