Por Andalucía presenta en Córdoba una candidatura "de unidad" y reivindica el legado de Julio Anguita

La coalición de partidos de izquierdas Por Andalucía, que a nivel regional lidera el cordobés Antonio Maíllo, ha presentado este miércoles su candidatura por Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La número 1 de la confluencia en Córdoba, la montillana Rosa Rodríguez, ha defendido una candidatura de "unidad" y ha reivindicado el legado de Julio Anguita. La presentación se ha desarrollado en un acto en la plaza de las Tres Culturas, junto a la estación de trenes que lleva el nombre del histórico dirigente de la izquierda y exalcalde cordobés. Precisamente, este mismo miércoles el BOP ha publicado las 14 candidaturas que concurren por la circunscripción cordobesa.

Rodríguez ha recordado que la lista está integrada por siete fuerzas políticas que, según ha señalado, "han escuchado y obedecido el mandato de unidad dictado por la ciudadanía". Durante su intervención, ha defendido que se trata de una candidatura plural, formada por personas de distintas edades, procedencias y perfiles profesionales, y con representación tanto de la capital como de la provincia.

Legado histórico

La candidata explicó que la elección del enclave responde a dos motivos principales. Por un lado, quiso reivindicar la historia de Córdoba como "ciudad de puertas abiertas", orgullosa de su pasado sefardí y cristiano. Frente a los "discursos excluyentes" que, a su juicio, buscan sembrar "odio y desconfianza", Rodríguez aseguró que Por Andalucía responde “con orgullo de ser cordobesas y cordobeses".

Por otro lado, vinculó la presentación con el legado político de Julio Anguita, del que dijo sentirse heredera "desde la más absoluta modestia", especialmente por sus políticas de "honestidad y honradez". En ese sentido, recordó la transformación urbana de la ciudad impulsada durante su etapa de gobierno, en referencia a la integración de zonas de Córdoba antes separadas por la vía del tren. Rodríguez también recordó que en 2026 se cumplen 40 años desde que Julio Anguita fue candidato a la Junta de Andalucía por Córdoba.

Candidatura de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa Rodríguez. / AJ González

Qué se juega la provincia

En clave política, la candidata sostuvo que la provincia "se juega mucho más que cuatro años de gobierno" y denunció que derechos como la sanidad, la educación, la dependencia o el acceso a la vivienda están "francamente amenazados" por la gestión del Partido Popular en la Junta.

Durante su discurso, insistió en que la candidatura está compuesta por "gente del pueblo" que quiere "hacer política para gente del pueblo, para mejorar la vida de la mayoría social". Entre los perfiles incluidos en la lista citó a profesionales de la sanidad, la docencia, la hostelería y los servicios, además de una fotógrafa, una funcionaria, una jurista, un minero jubilado y una cooperante.

Rodríguez aseguró que muchas de las personas que integran la candidatura sufren de manera directa las consecuencias de las políticas del PP, como las demoras en atención primaria, el encarecimiento de la vivienda o las dificultades de acceso a la formación profesional. "Sabemos lo que tenemos que hacer para que Córdoba vuelva a ser lo que era anteriormente", afirmó.

Asimismo, expresó su preocupación por la pérdida de población en la provincia, algo que definió como una consecuencia directa de políticas que, en su opinión, han convertido necesidades básicas como la vivienda, la sanidad o la dependencia en "un nicho de mercado con el que enriquecerse".

Por último, avanzó que la candidatura de Por Andalucía centrará sus esfuerzos en "revertir" las políticas del actual Gobierno andaluz y en lograr que Córdoba vuelva a ser "una ciudad amable para vivir, para emprender y en la que todas y todos tengamos cabida". El objetivo, añadió, es que la provincia vuelva a ser "referente" en igualdad, bienestar social y justicia social.