Alberto Núñez Feijóo abrirá la precampaña de las elecciones andaluzas 2026 en Córdoba

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este domingo en Córdoba la precampaña de las elecciones andaluzas. El presidente popular participará este 19 de abril, junto al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en un acto con alcaldes de la formación de todas las provincias andaluzas. En concreto, los líderes populares intervendrán en la Intermunicipal del PP, que se celebrará en el Parador de la Arruzafa de la capital cordobesa a partir del mediodía.

Así lo ha confirmado este miércoles a CÓRDOBA el secretario general del PP-A y director de campaña, Antonio Repullo, en un acto de precampaña en el que ha estado arropado por el alcalde de Córdoba y presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido.

Primer acto, pero no el único

La cita con las urnas será el próximo 17 de mayo, pero todos los partidos se encuentran ya inmersos en las faenas electorales y en la organización de las agendas de sus candidatos y líderes. El del domingo en Córdoba será el primer acto de Feijóo en la precampaña de las elecciones autonómicas, pero no será el único.

Antonio Repullo ha confirmado la presencia de Feijóo en Andalucía estas semanas: "Participó en las últimas elecciones autonómicas de una manera activa con el resultado que todos conocemos y lógicamente vamos a pedir a nuestro presidente nacional que nos ayude de nuevo", ha asegurado el secretario general del PP-A, que defiende que hay muchos temas de ámbito nacional, que repercuten directamente en Andalucía en los que Alberto Núñez Feijóo "como presidente, como líder de la oposición tiene mucho que decir".

En el PP se está cerrando la participación de Feijóo en varios momentos de la campaña y se espera la presencia de otros líderes autonómicos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, Repullo ha asegurado que la clave no son las personas que vengan a Andalucía de aquí al 17M, sino los mensajes que traigan: "Aquellos compañeros que tengan una gestión que pueda ser trasladable a Andalucía, como un ejemplo que podamos copiar, evidentemente bienvenidos son", ha concluido.

Pedro Sánchez, en un mitin en Córdoba en las pasadas elecciones municipales. / A.J. GONZÁLEZ

Desembarco de líderes nacionales

Feijóo no será el único líder nacional que desembarcará en Andalucía de cara a los comicios autonómicos. En el caso del PSOE se espera la presencia de al menos siete ministros, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También está confirmada la participación activa del presidente de Vox, Santiago Abascal, mientras que Por Andalucía ya ha asegurado la asistencia del ministro Pablo Bustinduy en un acto del candidato de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo.