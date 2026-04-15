La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado en el perfil del contratante la adjudicación de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ángel Saavedra de Córdoba. La unión temporal de empresas formada por Construcciones Gallardo Barrera S.L. y Construcciones Retortillo Domínguez S.L. ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 486.999,34 euros y con un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación, explica la Junta de Andalucía, consistirá en la "construcción de un nuevo edificio en la zona sureste de la parcela, de forma adyacente a uno de los módulos de ciclos formativos, que albergará dos espacios técnicos para la impartición de las enseñanzas de Comunicación, Imagen y Sonido". La nueva superficie construida será de 306 metros cuadrados.

Adjudicadas las obras de ampliación del IES Ángel Saavedra de Córdoba por un importe de 486.000 euros y seis meses de ejecución. / CÓRDOBA

Un aula escenario y un aula técnica de imagen y sonido

En concreto, se creará un aula escenario de 150 metros cuadrados y un aula técnica de imagen y sonido de 60 metros. Ambas se acondicionarán acústicamente y compartirán espacios comunes como los camerinos, los aseos o el almacén.

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