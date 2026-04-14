Urbanismo da licencia para otros 22 apartamentos turísticos en Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado este martes tres licencias para tres bloques de apartamentos turísticos, que en total suman 22 viviendas para este fin. Los tres proyectos se localizan en el entorno del centro o del casco histórico, zona donde lo que está vetado ahora mismo es el establecimiento de viviendas con fines turísticos (VUT), no así los bloques de apartamentos.

El proyecto más numeroso que ha obtenido hoy el permiso urbanístico ha sido el de un bloque con diez apartamentos turísticos en el número 1 de la ronda de Andújar, en el entorno de la plaza de la Magdalena y la facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO). Lo que ha dado Urbanismo es la calificación ambiental (paso previo a la licencia) para construir un edificio con diez apartamentos turísticos de una llave (que hace referencia a la categoría del mismo, como las estrellas en los hoteles).

El otro proyecto con más viviendas es el que está previsto en el número 1 de Puerta Sevilla. Aquí Hera Propietaria ha obtenido también la calificación ambiental para un edificio con nueve apartamentos turísticos, que se localizarán en una de las puertas de entrada al casco histórico de la ciudad.

Bloque de apartamentos turísticos en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Por último, también se ha dado permiso para un proyecto de tres apartamentos turísticos que se construirán en la zona de Fleming, entre Doctor Marañón y Hasday Ibn Shaprut. La empresa que solicita la licencia es Atocha 23.

Los datos de licencias del año pasado

La Gerencia Municipal de Urbanismo otorgó en 2025 un total de 115 licencias para la apertura de nuevos edificios de apartamentos turísticos en la ciudad. Este modelo de alojamiento, que tomó impulso tras la pandemia del coronavirus, se caracteriza por ocupar edificios o bloques enteros y ofrecer servicios similares a los de un hotel.

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La subida en Córdoba es tan destacada que solo hace falta echar un vistazo a los datos de años anteriores. Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, el número de licencias dadas para abrir apartamentos turísticos creció en Córdoba el año pasado un 150%, teniendo en cuenta que en 2024 fueron 46 permisos por los más de 100 concedidos el año pasado.