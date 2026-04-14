La Universidad de Córdoba y CECO crean una cátedra para impulsar la empresa familiar con 20.000 euros de financiación

La Universidad de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) han dado luz verde a la creación de la nueva Cátedra CECO de Empresa Familiar, en virtud del convenio específico firmado este martes entre Manuel Torralbo Rodríguez, rector de la UCO, y Antonio Díaz Córdoba, presidente de CECO.

Para la financiación de las actividades de la Cátedra durante los próximos cuatro años, CECO aportará 20.000 euros. Entre estas actividades están "la organización de un encuentro anual de empresa familiar en Córdoba, concebido como evento económico y profesional que sirva como punto de encuentro entre empresas familiares de la provincia; así como el desarrollo de programas de formación continua dirigidos a integrantes de empresas familiares, mediante cursos especializados, microcredenciales y talleres prácticos", explica la UCO en una nota de prensa.

Convocatoria de premios a trabajos académicos

Asimismo, está prevista la convocatoria de premios a trabajos académicos como trabajos de fin de grado, trabajos de fin de ,áster y tesis doctorales; la realización de jornadas y seminarios temáticos, el impulso a la investigación aplicada en colaboración con entidades públicas y privadas, y la publicación y edición de libros y manuales prácticos.

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Tanto el rector de la UCO como el presidente de CECO han señalado los "antecedentes de la Cátedra Prasa de Empresa Familiar, que tuvo una vida longeva y cuyas actividades formativas fueron referente para las empresas de este tipo". A este respecto, el presidente de la Comisión de Empresa Familiar de CECO y vicepresidente de la entidad, Antonio Torrent Cruz, ha subrayado su intención de que "la nueva Cátedra CECO se quede a largo plazo, dado el interés que han manifestado las empresas familiares integradas en la Confederación y que suponen más del 90% de la misma". Por último, la vicerrectora de Innovación y Transferencia, Lourdes Arce Jiménez, ha "agradecido la confianza de CECO en la Universidad de Córdoba para poder establecer relaciones de transferencia de conocimiento bilateral".