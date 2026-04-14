La Unesco y la Alianza de Civilizaciones participarán en el 900 aniversario de Averroes con "un gran acto" en Córdoba

La Unesco y la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas se han sumado a la celebración del 900 aniversario del nacimiento de Averroes en Córdoba, según ha avanzado este martes el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que actualmente ocupa el puesto de alto representante de dicha la alianza. Y lo harán con un "gran acto" que aún está por definir y que "contará con la participación de los gobiernos de España y Marruecos y con el respaldo de otras instituciones como Casa Árabe, el Instituto Cervantes, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y universidades, además de la Unesco y la Alianza de Civilizaciones".

La cita de Córdoba, que completará la programación organizada por la ciudad en el Año Averroes, incluirá un acto institucional en octubre y dos grandes mesas redondas. La primera de ellas contará con la presencia de "tres o cuatro grandes filósofos españoles árabes que debatirán sobre el legado de Averroes y cómo ese legado puede aportar a la lucha contra la islamofobia en el momento actual". Para Moratinos, Europa vive "momento preocupante por el avance de la islamofobia, que se está introduciendo en el discurso político y en las campañas electorales", llamando a ir "no solo contra comunidades islámicas concretas sino contra el Islam en general". Por eso, ha abogado por "defender la Constitución y respetar todo tipo de manifestaciones religiosas".

Impacto de la IA en el mundo científico

También habrá una segunda mesa redonda "centrada en el mundo científico, que ahora se enfrenta a la inteligencia artificial, para plantear cuál habría sido la respuesta de Averroes ante un desafío como este". Por último, los organizadores tienen previsto que haya una exposición recordando la contribución del filósofo, pensador y médico cordobés y un acto cultural. Moratinos insistió en que "Averroes no pertenece solo a Córdoba o España, sino al mundo árabe, islámico, europeo y occidental". En su opinión, "Averroes fue la figura que logra la sintonía, esa relación extraordinaria entre ciencia y religión hasta concluir que la razón del ser humano debe ser considerada elemento esencial a la hora de ejercer cada uno su religión, su fe o su creencia".

La Unesco y la Alianza de Civilizaciones participarán en el 900 aniversario de Averroes con "un gran acto" en Córdoba. / Chencho Martínez

Moratinos, que presentó la iniciativa junto a la subdelegada del Gobierno, Ana López, el profesor y escritor Antonio Manuel Rodríguez, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el director de Casa Árabe, Miguel Moro, recalcó que "Averroes era un puente entre el norte de África y la península ibérica, y Occidente, Europa, y sigue siendo un puente, como lo es España y Marruecos, puentes entre África y Europa".

Un momento crítico para la humanidad

A preguntas de los periodistas, el exministro destacó que la celebración coincide con un momento crítico para la humanidad. "Yo creo que tiene fuerza este acto en conmemoración de Averroes, porque va a marcar la dirección de dónde debe ir y dónde tenemos que ir", aseguró, "Averroes es un nombre de estudio, de ciencia, de conocimiento, de diálogo y de entendimiento y el diálogo, el entendimiento, la ciencia, nos deben hacer pensar que tenemos que crear un mundo donde la fuerza de la ley, la fuerza de las instituciones y la fuerza del pensamiento prevalezca a la ley de la fuerza".

Para el alto representante de la Alianza de Civilizaciones, "el mundo tiene que volver a la razón, al diálogo y al entendimiento" y en su opinión, "este es un momento de transición" desde el militarismo en el que todo el mundo se quería armar a un momento en el que "de nuevo las reglas, la razón y el diálogo prevalezcan".

Por su parte, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, presente también en el acto aseguró que Marruecos participará activamente en la conmemoración del aniversario, tanto en España como en Marrakech. "Tenemos que valorar esa personalidad excepcional que fue Averroes, que no solo ha contribuido a la ciencia, a España, al al-Ándalus de la época, a Marruecos, sino a toda la humanidad", ha asegurado.