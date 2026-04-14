La UNED licita por más de 400.000 euros las obras de adaptación del antiguo colegio Lucano de Córdoba para su nueva sede

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha sacado a licitación por 411.834,2 euros (impuestos incluidos) las obras de adaptación del antiguo colegio Lucano, en el barrio de la Fuensanta de Córdoba, donde la institución académica tiene previsto trasladar su sede. En enero de este año, el Ayuntamiento de Córdoba y la UNED firmaron el acuerdo mediante el cual el Consistorio cederá, durante 75 años, parte del centro a la universidad. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 4 de mayo y una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de tres meses.

Como se explica en el contrato, el objetivo de la reforma es "disponer de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad académica, administrativa y de servicios universitarios". En cuanto a los usos que tendrá, se detalla que será un espacio "funcional, accesible y conforme a la normativa vigente" que permitirá la implantación de "enseñanzas, atención al alumnado y desarrollo de actividades propias del centro, incluyendo aulas, biblioteca, despachos, especios comunes y servicios auxiliares".

El edificio y la intervención

Según informó la UNED en su día, el antiguo colegio, de más de 1.900 metros cuadrados, será intervenido para construir en la planta baja un hall de acceso, secretaría, biblioteca, salón de actos y sala de exámenes. En la planta primera contará con diez aulas de tutoría de diversos tamaños y laboratorio de física y química. El proyecto también contempla también una intervención en la escalinata y rampa exterior para garantizar un recorrido totalmente accesible desde la vía pública y también en la parcela, con un vallado perimetral para determinar la zona docente y la creación de un aparcamiento.

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Por su parte, las pistas del colegio (cerrado desde la pandemia) serán para el barrio y para los vecinos tal y como se acordó. Además, el otro edificio del espacio Lucano se destinará a un centro de participación activa de mayores.