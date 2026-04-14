La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La novedades sobre el asesinato machista de Tulia en La Fuensanta, los minutos de silencio para condenar el crimen y la inauguración de las nuevas instalaciones de Keyter en Lucena abren la crónica vespertina
El asesinato machista de Tulia en la Fuensanta sigue abriendo los titulares en Córdoba, un día después del trágico suceso. El presunto asesino acudió el sábado a la vivienda de su expareja, el lugar en el que la mató, armado con un martillo con el que destrozó un equipo de música y amenazó con reventar el piso. El individuo fue detenido por estos hechos pero nadie solicitó el ingreso en prisión preventiva a la espera del juicio que iba a celebrarse ayer mismo. La víctima rechazó un acompañamiento policial para acudir a los juzgados. La ciudad, por otra parte, sigue consternada por los hechos y la ciudadanía condena una y otra vez lo ocurrido. Hoy se han sucedido numerosos minutos de silencio por el crimen machista en las instituciones cordobesas contra esta lacra. En otro orden de cosas, el Grupo Keyter ha inaugurado este martes sus nuevas instalaciones en Lucena que cuentan con 40.000 metros cuadrados, un proyecto de expansión que ya ha ha generado 350 empleos directos.
- El asesino de Tulia en la Fuensanta acudió el sábado a su vivienda armado con un martillo, pero nadie solicitó el ingreso en prisión
- Minuto de silencio en instituciones y concentraciones tras el crimen machista de La Fuensanta
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Subdelegación del Gobierno en Córdoba dice que no hubo "ninguna evidencia" en 20 años de que podía producirse el asesinato de Tulia en La Fuensanta
- Minuto de silencio en instituciones y concentraciones tras el crimen machista de La Fuensanta
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Provincia
Andalucía
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