El asesinato machista de Tulia en la Fuensanta sigue abriendo los titulares en Córdoba, un día después del trágico suceso. El presunto asesino acudió el sábado a la vivienda de su expareja, el lugar en el que la mató, armado con un martillo con el que destrozó un equipo de música y amenazó con reventar el piso. El individuo fue detenido por estos hechos pero nadie solicitó el ingreso en prisión preventiva a la espera del juicio que iba a celebrarse ayer mismo. La víctima rechazó un acompañamiento policial para acudir a los juzgados. La ciudad, por otra parte, sigue consternada por los hechos y la ciudadanía condena una y otra vez lo ocurrido. Hoy se han sucedido numerosos minutos de silencio por el crimen machista en las instituciones cordobesas contra esta lacra. En otro orden de cosas, el Grupo Keyter ha inaugurado este martes sus nuevas instalaciones en Lucena que cuentan con 40.000 metros cuadrados, un proyecto de expansión que ya ha ha generado 350 empleos directos.

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