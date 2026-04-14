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La actualidad del martes 14 de abril

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La protesta y dolor tras el asesinato machista de Tulia Ester en la Fuensanta; la aprobación del proyecto para comenzar las obras del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 y el pleito de una comunidad de propietarios de Noreña contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque abren la crónica del día

Concentración contra el asesinato machista de La Fuensanta.

Concentración contra el asesinato machista de La Fuensanta. / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Córdoba se viste de luto, lamenta y condena el asesinato machista de Tulia Ester, la mujer asesinada ayer a manos de su expareja en la Fuensanta, justo antes de acudir al juicio por violencia de género contra su agresor. Tras un lunes negro, una concentración multitudinaria liderada por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres, se convirtió en un grito contra la violencia machista, con testimonios desgarradores y la exigencia de penas más duras para los agresores. En otro orden de cosas, en materia urbanística, te contamos que este verano comenzarán las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba después de que la GMU de hoy el visto bueno al proyecto de urbanización de esta zona de la ciudad. Por último, una comunidad de propietarios de un bloque de pisos ubicado en la calle Isla Gomera 19, ha llevado a juicio a la empresa Projarsa, tras oponerse a la construcción de 29 VPO en los bajos de su edificio. El motivo es que según los estatutos pagarían menos comunidad y no podrían acceder a algunas zonas comunes.

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