La actualidad del martes 14 de abril
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La protesta y dolor tras el asesinato machista de Tulia Ester en la Fuensanta; la aprobación del proyecto para comenzar las obras del nuevo barrio Ciudad Jardín de Poniente 2 y el pleito de una comunidad de propietarios de Noreña contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque abren la crónica del día
Córdoba se viste de luto, lamenta y condena el asesinato machista de Tulia Ester, la mujer asesinada ayer a manos de su expareja en la Fuensanta, justo antes de acudir al juicio por violencia de género contra su agresor. Tras un lunes negro, una concentración multitudinaria liderada por la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres, se convirtió en un grito contra la violencia machista, con testimonios desgarradores y la exigencia de penas más duras para los agresores. En otro orden de cosas, en materia urbanística, te contamos que este verano comenzarán las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba después de que la GMU de hoy el visto bueno al proyecto de urbanización de esta zona de la ciudad. Por último, una comunidad de propietarios de un bloque de pisos ubicado en la calle Isla Gomera 19, ha llevado a juicio a la empresa Projarsa, tras oponerse a la construcción de 29 VPO en los bajos de su edificio. El motivo es que según los estatutos pagarían menos comunidad y no podrían acceder a algunas zonas comunes.
- Multitudinaria concentración contra el crimen machista en La Fuensanta: "Que el asesinato de mi madre sirva para cambiar algo"
- Las obras para levantar el futuro barrio de Ciudad Jardín de Poniente 2 en Córdoba comenzarán en verano
- Las "ventanas indiscretas" de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Juan Serrano, pregonero del Mayo Festivo Cordobés 2026: «Todos echamos de menos la feria de mediodía que teníamos antes»
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia la instalación de toldos en El Arenal para la Feria de 2026
- Gruistas y empresarios no llegan a un acuerdo y continuará la huelga que afecta a 60 obras en Córdoba
- El Ayuntamiento publica el listado definitivo de las casetas para la Feria de Mayo 2026 con dos recintos menos
- Binter lanza un 'bintazo' para volar entre Córdoba y Canarias desde 65 euros: fechas y detalles de la promoción
- El Ayuntamiento de Córdoba repone el ciprés de la Cuesta del Bailío tras la tala por las borrascas del invierno
Provincia
- Condenados a cárcel por secuestrar a una víctima en un ajuste de cuentas por droga en Peñarroya
- Un hombre resulta herido por un disparo en los genitales en una reyerta en plena calle en Posadas
- La Subbética abre el plazo para el concurso de Patios, Rincones y Balcones: estas son las novedades
Campo
Córdoba CF
Sociedad
- Dónde comer cerca de las Sierras Subbéticas: estos son los cinco restaurantes mejor valorados en TripAdvisor
- El aviso amarillo deja más barro que agua en Córdoba, aunque la Aemet mantiene la probabilidad de nuevas precipitaciones
- Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: 'Viendo la clasificación, la salvación está conseguida
- Un hotel, dos residencias y zona comercial, el moderno diseño de una parcela libre junto al hospital Reina Sofía de Córdoba
- Una rotonda en proyecto y unos jardines exteriores completarán el centro comercial de Palma del Río
- Académicos y autoridades se reúnen en Lucena para recordar la Batalla de Martín González y su impacto histórico
- La agenda para seguir un Rally Sierra Morena con una participación histórica
- Feria taurina de Córdoba 2026: Lances de Futuro programa un ciclo más amplio pero sin Morante ni Roca Rey