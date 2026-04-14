La Subdelegación del Gobierno en Córdoba dice que no hubo "ninguna evidencia" en 20 años de que podía producirse el asesinato de Tulia en La Fuensanta

Tulia, la mujer asesinada por su expareja en La Fuensanta, estaba en el sistema Viogén como un caso de riesgo medio de especial relevancia, y aunque denunció por primera vez a su marido en 2005, cuando se estaba separando de su marido, durante estos 20 años no hubo "niguna evidencia" de que podía haberse producido la agresión, que finalmente acabó ayer con la vida de esta mujer de 64 años en Córdoba.

María Teresa García, jefa de unidad de violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, ha defendido la actuación policial y confirmado este martes que había una denuncia previa del año 2005, en el contexto de la separación de la pareja, pero ha recordado que entonces no existía el sistema Viogén, por lo que no estaba registrada en las bases policiales. Asimismo, ha asegurado que durante esos 20 años no hubo "niguna evidencia" de que podía haberse producido la agresión, hasta que el pasdo día 11 de abril Tulia decidió denunciar a su agresor.

En Córdoba, hay en estos momentos más de 2.300 mujeres en el sistema Viogén, pero solo en casos de riesgo extremo estas mujeres tienen vigilancia policial 24 horas. De esas mujeres, más de mil están consideradas de riesgo medio, aunque en la actualudad no hay ninguna en riesgo extremo.

Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba por el asesinato de Tulia. / RAFAEL MELLADO

Acompañamiento policial

Asimismo, García indica que desde que la mujer asesinada llamó al 091 tuvo un policía protector con ella "desde el minuto uno" y fue ese agente el que la acompañó al centro de salud tras la agresión y después a interponer la denuncia y al juzgado de guardia. "Ella tenía el teléfono del policía protector para llamarlo en cualquier momento del día o de la noche", ha garantizado García que ha pedido respeto a la víctima por el hecho de que declinara que este agente la acompañara el día del juicio.

"Fueron escrupulosamente cumplidores con el protocolo y más, porque el protocolo no marca todas las respuestas y todas las comunicaciones que tuvieron con ella y las tuvieron", ha añadido García. "Les puedo garantizar que tanto en Policía Nacional como Guardia Civil, el compromiso es incuestionable, la profesionalidad, para descubrirse y creo que tenemos que ser muy conscientes de que si vamos o no a favorecer a la víctima dudando de los cuerpos policiales o perjudica, si eso nos fortalece como sistema o nos debilita".

Evitar "daños colaterales"

Asimismo, la jefa de la unidad ha valorado de forma positiva la actuación policial el día del asesinato porque evitó que se produjeran "daños colaterales". "Creo que es de justicia que reconozcamos el gran trabajo que están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como feminista, como trabajadora y profesional y como funcionaria, lo digo muy claro y muy alto y con toda mi gratitud".

En última instancia, García ha explicado que el sistema Viogín está hecho por un equipo multidisciplinar en el que participaron policía, psicólogos, matemáticos e informáticos y es que da a cada mujer un nivel de riesgo. "Si el policía o la o la policía que está haciendo esa valoración de riesgo considera que el riesgo es mayor, el sistema permite que se suba, nunca que se baje, si considera que es menor, va a prevalecer siempre el riesgo más alto".