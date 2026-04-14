El Sindicato Médico de Córdoba alerta de una “sobrecarga” y de un “alto riesgo de 'burnout'” entre los médicos internos residentes

El Sindicato Médico de Córdoba (SMA Córdoba) ha alertado de una situación de “sobrecarga asistencial” y de “alto riesgo de burnout” entre los médicos internos residentes (MIR) de la provincia, a partir de dos encuestas realizadas recientemente para analizar sus condiciones laborales y su estado de salud mental durante el periodo de formación sanitaria especializada.

Según ha explicado la organización, los cuestionarios, de formato idéntico, han contado con la participación de 34 MIR de medicina familiar y comunitaria y 33 MIR de especialidades hospitalarias, lo que, a su juicio, permite comparar ambas realidades asistenciales.

“Guardias por encima de lo recomendado”

De acuerdo con los datos difundidos por el sindicato, los resultados “muestran una elevada carga de trabajo”, especialmente en el ámbito hospitalario.

Así, el 72,8 por ciento de los MIR hospitalarios “realizan seis o más guardias al mes”, una cifra que, según SMA Córdoba, “supera las recomendaciones formativas”, que sitúa entre cuatro y seis guardias mensuales en especialidades como Medicina Interna.

En el caso de medicina familiar y comunitaria, el sindicato asegura que el 50 por ciento de los residentes realiza “seis o más guardias” al mes, mientras que un 38,2 por ciento hace “cinco guardias mensuales”. La organización recuerda que, en esta especialidad, “entre tres y cuatro guardias mensuales son las recomendadas” y que “la quinta tiene carácter voluntario”.

“Incumplimientos relevantes” en descansos

El estudio difundido por el sindicato también apunta a lo que califica como “incumplimientos relevantes en materia de descanso”. Según sus datos, el 85,3 por ciento de los MIR de familia afirma que “no se respetan las 36 horas de descanso semanal obligatorio”, frente al 33,3 por ciento de los residentes de especialidades hospitalarias.

Además, siempre según la encuesta del SMA Córdoba, un 33,3 por ciento de los MIR hospitalarios y un 23,5 por ciento de los MIR de familia reconocen que “es habitual trabajar más de 24 horas seguidas sin descanso adecuado”.

Preocupación por la salud mental

El Sindicato Médico sostiene además que los datos reflejan una situación “especialmente alarmante” en relación con el síndrome de burnout o desgaste profesional.

En este sentido, señala que entre un 45,5 y un 50 por ciento de los MIR reconoce tener un conocimiento clínico “medio” sobre este síndrome, mientras que entre un 17,6 y un 33 por ciento presenta, según la organización, un conocimiento “bajo o nulo”.

Del mismo modo, indica que entre el 73,5 y el 84,8 por ciento de los encuestados “no conoce herramientas de auto screening” y que solo una minoría afirma haberlas utilizado. Asimismo, entre el 90,9 y el 100 por ciento asegura que “nunca se le ha realizado un cribado de burnout”.

A ello se suma, según el sindicato, que entre el 69,7 por ciento de los MIR hospitalarios y el 88,2 por ciento de los MIR de familia “no ha recibido nunca encuestas de riesgos psicosociales”.

“Alto riesgo de burnout”

Uno de los aspectos que el sindicato considera más relevantes es la aplicación de la denominada pregunta de Roland, a la que se refiere como una “herramienta validada de cribado del agotamiento emocional”.

A partir de esa herramienta, el SMA Córdoba sostiene que el 61,7 por ciento de los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria y el 36,3 por ciento de los hospitalarios “presentarían alto riesgo de burnout”, por lo que “requerirían potencialmente atención y apoyo”.

Además, la organización afirma que “más de la mitad” de los residentes reconoce que su salud mental “ha empeorado de forma moderada o grave” desde el inicio de la residencia.

También asegura que un 23,5 por ciento de los MIR de familia y un 9,1 por ciento de los hospitalarios afirman que “piensan con frecuencia en abandonar el MIR debido a la sobrecarga laboral”.