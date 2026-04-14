PSOE y Hacemos Córdoba critican al gobierno de Bellido por incumplir la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria

Frente al gobierno local que ha restado importancia a que Córdoba haya incumplido la regla de gasto y el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2025, PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra el PP y lo acusan de no saber gestionar el dinero público. Los portavoces de la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado (PSOE) y Juan Hidalgo (Hacemos Córdoba), han coincidido en sus críticas al gobierno de José María Bellido, después de conocerse el informe de la Intervención General de Medios, avanzado por CÓRDOBA, en el que también se haya alertado de se siga incumpliendo el promedio medio de pago a proveedores (de hecho solo se cumplió en dos meses de 2025).

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, cree que es "preocupante no el déficit del Ayuntamiento, que en realidad es un superávit, puesto que amortizó préstamos por 40 millones de euros en el 2025, sino el exceso de financiación de la Gerencia Municipal de Urbanismo", en casi 20 millones de euros, por "la incapacidad de gestión de inversiones que se eternizan sin hacerse realidad, aun contando con dotaciones presupuestarias" para hacerlas. El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, por su parte, ha lamentado "la incapacidad" del PP a pesar de contar con "una absoluta legión de personal de confianza y directivos que nunca se había visto en el Ayuntamiento", y ha sido especialmente crítico con el retraso en el pago a los proveedores. "Los datos y el informe evidencian blanco sobre negro que la gestión del PP es nefasta".

Juan Hidalgo y Antonio Hurtado, en el salón de plenos. / MANUEL MURILLO

Déficit de financiación

Asimismo, entiende que también es "preocupante" el déficit de financiación de las dos únicas empresas municipales consideradas administraciones públicas: Aucorsa y Sadeco, a las que el Ayuntamiento ha tenido que transferir importantes sumas de capital. El déficit de la empresa de limpieza es de 2,8 millones y el déficit de Aucorsa, de 3 millones de euros, y ambos son "determinantes en el resultado final del déficit consolidado de 5,6 millones de euros", sostiene Hurtado. Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba el problema es que el PP está llevando la hacienda municipal “a ciegas, sin orden ni concierto alguno, a golpe de improvisación y sin criterio riguroso de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Plan económico financiero

Por otro lado, Hurtado ha exigido que el plan económico financiero que debe elaborar el Ayuntamiento para regresar a la senda financiera y tendrá que aprobar el Pleno deberá incluir una valoración exhaustiva de las causas de este déficit, bajo los principios de contabilidad nacional, y tomar las medidas de ajuste necesarias. "El gobierno municipal nada en la abundancia, disponiendo de recursos jamás conocidos, sin embargo, la incapacidad de gestión de estos recursos con 43 millones de remanentes en el Ayuntamiento y otros 43 millones de remanentes en la Gerencia de Urbanismo ocasiona un déficit en contabilidad nacional que perjudica la gestión presupuestaria del ejercicio actual y del que viene", asegura el edil.