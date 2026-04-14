Parques y jardines
Plantación simbólica en Villarrubia: los vecinos reclaman al Ayuntamiento más atención y cuidados para la barriada
Vecinos de Villarrubia plantaron dieciséis árboles, naranjos y moreas, en señal de protesta por la falta de inversión municipal en infraestructuras y el abandono de la barriada
Los vecinos de Villarrubia han llevado a cabo una plantación simbólica de árboles para denunciar lo que entienden es una falta de inversión del gobierno municipal en la barriada periférica en materia de Infraestructuras (parques y jardines). En concreto, los vecinos han plantado 16 nuevos árboles, naranjos y moreas sin fruto, en aquellas zonas donde desde hace años tanto del consejo de distrito como el Consejo del Movimiento Ciudadano estaban reclamándolos por estar los alcorques libres. Los nuevos árboles han supuesto una inversión de 400 euros y han sido donados por la Asociación de Vecinos Por la autonomía de Villarrubia, que además reclama la independencia de la barriada de Córdoba.
"Este acto es un acto más de protesta por el descuido, dejadez y abandono que las diferentes áreas municipales dispensan a las barriadas de la periferia, en general, y a Villarrubia, en particular", ha explicado Juan Manuel León Gallego, presidente de la Asociación por la Autonomía de Villarrubia. "Se ha tratado de un acto social y participativo en el que han intervenido un número importante de personas mayores y pequeñas con el lema, Este árbol ha sido plantado por los vecinos. Te daré sombra y oxígeno. Gracias por cuidarme". "Esperamos lo mismo en sentido metafórico de nuestro Ayuntamiento, cosa que ocurre al contrario", ha denunciado el portavoz.
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